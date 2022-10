Stato sentimentale di Julianne Hough e tutto ciò che sappiamo su di lei

Julianne Hough è a Ballerino, cantante e attore americano con un patrimonio netto di 10 milioni di dollari. È nota soprattutto per essere stata una presenza fissa di “Ballando con le stelle” della ABC.

Primi anni di vita

Julianne Alexandra Hough è nata il 20 luglio 1988 a Orem, nello Utah. Marianne e Bruce Hough l’hanno cresciuta come la più giovane di cinque figli. Anche i suoi quattro nonni erano ballerini. Hough ha iniziato la sua formazione professionale presso il Center Stage Performing Arts Studio di Orem. Ha iniziato a ballare competitiva all’età di nove anni.

Dopo il divorzio dei genitori all’età di dieci anni, Hough e suo fratello, Derek (che è anche un ballerino professionista e si esibisce regolarmente al suo fianco), hanno studiato danza a Londra. Hanno vissuto e si sono formati all’Accademia di Arti Teatrali Italia Conti con i loro tutor Corky e Shirley Ballas. Hanno gareggiato in gare di ballo nel Regno Unito e sono stati presenti in uno spettacolo televisivo britannico. Hough è tornato in America all’età di 15 anni e ha frequentato la Las Vegas Academy e la Alta High School.

Carriera di ballo

Hough ha debuttato come ballerino da un milione di dollari in “Show Me the Money” della ABC nel 2006 prima di diventare un ballerino professionista nello spettacolo di successo “Ballando con le stelle”. Ha vinto la quarta stagione con il campione d’oro olimpico Apolo Ohno e la quinta stagione con il vincitore della Indy 500 Helio Castroneves. Hough è stata nominata per un Emmy nel luglio 2008 per la sua coreografia Mambo. È tornata alla competizione per la sesta stagione, ballando con l’emittente radiofonica Adam Carolla, tuttavia sono state eliminate nella quarta settimana. Hough ha iniziato a frequentare la star di Hannah Montana Cody Linley nell’agosto 2008. È stata portata in ospedale con terribili dolori allo stomaco durante la loro esibizione di jitterbug nell’ottobre 2008.

La sua appendice ha dovuto essere rimossa e la sua riabilitazione l’ha portata a perdere molte esibizioni di “Ballando con le stelle”. Edyta Sliwinska ha preso il suo posto. Il duo è stato eliminato in semifinale poco dopo che Hough è tornato alla competizione. Hough è tornato allo spettacolo nell’ottobre 2011, ballando con Kenny Wormald e suo fratello Derek. Hough è apparsa come giudice ospite in “Ballando con le stelle” nel 2013 ed è diventata giudice permanente nel 2014.

Touring

Julianne e Derek hanno annunciato un tour estivo in oltre 40 località negli Stati Uniti e in Canada nel marzo 2014, soprannominato “Move Live on Tour”. Il tour, iniziato a Park City, Kansas nel maggio 2014 e terminato a Los Angeles il 26 luglio 2014, è stato completamente esaurito. Le vendite hanno avuto un tale successo che sono state aggiunte nuove località e date lungo il percorso.

A grande richiesta, gli Houghs hanno confermato il ritorno del tour per l’estate del 2015. Allo stesso modo è andato tutto esaurito e si è svolto da giugno ad agosto del 2015. Nel 2017 hanno iniziato il loro “MOVE BEYOND Live Tour”.

Carriera di canto

Nel 2007, ha pubblicato il suo singolo di debutto, “Will You Dance With Me”, una canzone country che ha raggiunto la posizione numero 100 nella lista Pop 100. Successivamente si è unita alla filiale Mercury Nashville dell’Universal Music Group Nashville. Il suo album di debutto, “Julianne Hough”, ha debuttato in cima alle classifiche nazionali e ha raggiunto il numero tre della Billboard 200. “That Song in My Head” è stato il secondo singolo dell’album.

Nel 2008 ha condiviso un tour con Jewel e Brad Paisley. All’Academy of Country Music Awards 2009, Hough è stata nominata Top New Female Vocalist e Top New Artist. Nell’autunno del 2009, Hough ha pubblicato “Sounds of the Season: The Julianne Hough Holiday Collection”, un EP di musica natalizia. Da allora ha praticamente smesso di cantare.

Carriera di recitazione

Ha vinto i ruoli di Georgia in “Burlesque” (con Cher e Christina Aguilera) e di Ariel Moore in “Footloose” dopo una performance non accreditata in “Harry Potter e la pietra filosofale” del 2001. Hough è apparso in “Roccia del Secolo” con Tom Cruise e Catherine Zeta-Jones prima di assicurarsi la parte principale in “Safe Haven” al fianco di Josh Duhamel nel 2013. Hough ha anche recitato nel film di ottobre 2013 “Paradise” con Russel Brand.

Hough e Derek sono stati gli headliner degli speciali natalizi della ABC “The Wonderful World of Disney: Magical Holiday Celebration” e “Disney Parks’ Magical Christmas Celebration” nel 2016. Garth Brooks, Trisha Yearwood e Kelly Clarkson si sono esibiti negli speciali e in un album di Natale di accompagnamento è stato pubblicato nel novembre 2016. Julianne ha anche interpretato Sandy nella versione in diretta di “Grease” della FOX nel 2016.

Hough è stato scelto per il ruolo di Jolene nella serie antologica Netflix “Heartstrings” nel 2018. Hough si è unito allo spettacolo della NBC “America’s Got Talent” nel febbraio 2019, ma se ne è andato dopo una sola stagione a novembre.

Vita privata

Hough è stata una sostenitrice vocale della candidatura presidenziale di Mitt Romney nel 2012. È cresciuta nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ma ha affermato di non essere più un membro.

Dall’agosto 2008 fino alla loro rottura amichevole nel novembre 2009, Hough è uscito con il musicista country Chuck Wicks. Da aprile 2010 a marzo 2013 ha avuto una relazione pubblica con Ryan Seacrest. Nel dicembre 2013, ha iniziato a frequentare il giocatore della NHL Brooks Laich. Hanno annunciato il loro fidanzamento nell’agosto 2015 e l’8 luglio 2017 si sono sposati. Nel maggio 2020, la coppia ha annunciato il divorzio in una dichiarazione congiunta.

Immobiliare

Ha speso $ 649.000 per un appartamento in un elegante complesso a Nashville nel 2009. Taylor Swift possiede il doppio attico dell’edificio. Julianne ha venduto l’appartamento per $ 900.000 nel 2013. Julianne ha speso $ 1,94 milioni per una casa sulle colline di Hollywood nel 2014. Al momento della stesura di questo articolo, possiede ancora questa casa, che ora vale circa $ 3 milioni. Julianne pubblicizza la sua casa in affitto per $ 40.000 al mese quando viaggia per lunghi periodi di tempo.