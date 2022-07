Star Wars: Knights of the Old Republic Sviluppo del remake per PS5 in attesa

Il remake preferito dai fan dello sviluppatore Aspyr Star Wars: I Cavalieri dell’Antica Repubblica per PlayStation 5 è stato “ritardato indefinitamente”, secondo un rapporto di Bloomberg. La notizia arriva dopo che lo studio avrebbe licenziato due registi e un altro studio è stato coinvolto per aiutare a lavorare al progetto.

Secondo Bloomberg, il design director Brad Prince e l’art director Jason Minor sono stati entrambi licenziati da Aspyr dopo che lo studio ha mostrato un’anteprima di gioco del Cavalieri dell’Antica Repubblica remake per Lucasfilm e Sony. Il capo dello studio di Aspyr ha poi detto allo staff che il progetto era in pausa e che il gameplay non era dove volevano che fosse. Bloomberg ha riferito che il remake potrebbe non arrivare fino al 2025.

Aspyr non ha comunicato una finestra di rilascio ufficiale per il suo remake Cavalieri dell’Antica Repubblicae non ha annunciato ufficialmente un ritardo.

Il remake di Cavalieri dell’Antica Repubblica è stato annunciato per la prima volta a settembre dello scorso anno. Mentre Aspyr è lo sviluppatore dietro il gioco, lo studio è stato acquistato l’anno scorso da Embracer Group, una holding con investimenti significativi in ​​diversi studi, tra cui Saber Interactive, che ora sta aiutando lo sviluppo del nuovo Cavalieri dell’Antica Repubblica.

