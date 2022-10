Star Wars Eclipse potrebbe tentare un trucco mentale facendo trapelare intenzionalmente dettagli per testare la risposta della comunità

La community di Star Wars ha ricevuto il suo primo trailer per il gioco Quantic Dream Star Wars, Eclipse, il 10 dicembre 2021, e la risposta è stata mista. La promessa di un gioco basato sulla scelta, simile ai successi di Quantic Dream come Detroit: Become Human e Heavy Rain, ha attratto molti dei vecchi fan di Star Wars: Knights of the Old Republic. Tuttavia, ci sono sentimenti contrastanti quando si tratta degli sviluppatori stessi, poiché nel 2018 sono entrati in un presunto dramma che circonda il loro ambiente di lavoro.

Oggi, Insider Gaming ha scavato in un podcast pubblicato di recente in cui l’ex scrittore di IGN Colin Moriarty ha fatto trapelare alcuni dettagli sul nuovo gioco di Star Wars in lavorazione. Insider afferma che questa notizia di Colin Moriarty è in realtà una “fuga controllata”, rilasciata da Quantic Dream nella speranza di testare le acque con la comunità di Star Wars. Afferma inoltre che ciò potrebbe essere fatto nell’interesse di assumere nuovo personale per lo sviluppo.

Per quanto riguarda le perdite stesse, Moriarty sostiene che Star Wars Eclipse “non è ancora in produzione” e che il gioco è stato co-scritto da David Cage e Adam Williams, che hanno già lavorato ad altri titoli di Quantic Dream, come Heavy Rain. e oltre: due anime.

La trama di Star Wars Eclipse dovrebbe svolgersi 200 anni prima della saga di Skywalker e presenterà una protagonista femminile di nome Sarah, “un’atletica trentenne […], un membro di una razza simile a quella umana. Questa razza è alla guida di una sorta di impero chiamato The Zaraan, una razza mai vista prima in Star Wars. Moriarty prosegue poi descrivendo questo impero Zaraan, che “è orgoglioso dell’aggressione politica e militare” e guida un sistema egualitario di genere.

Se tutto questo è vero, non sapremo se questa sarà la trama finale di Star Wars Eclipse, dal momento che questo dovrebbe essere un test per la comunità dei fan. Se l’accoglienza è considerata positiva, possiamo aspettarci che Sarah diventi un’aggiunta memorabile al franchise in un gioco che potrebbe apparire tra molti anni.