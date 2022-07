Star Trek: Resurgence fonde dialoghi e azione, in stile Telltale

I fan dello stile di giochi incentrati sulla trama di Telltale Games potrebbero essere rimasti delusi quando lo studio ha chiuso nel 2018. Lo studio è stato successivamente ripreso con molteplici progetti in fase di sviluppo, tra cui Il lupo tra noi 2 e un gioco basato su La distesa. Ma lo stile di Telltale sopravvive al di là di Telltale stesso, grazie a Dramatic Labs’ Star Trek: Rinascita.

Dopo aver riprodotto una versione di Star Trek: Rinascitadove ho provato tre scene separate, ho avuto l’impressione di un gioco che si attiene strettamente alla formula di Telltale, ma si differenzia, dice lo sviluppatore, con più azione e meno compiacimento da parte dei giocatori.

In un mondo post-Telltale, gli ex designer di Telltale di Dramatic Labs sono passati all’Unreal Engine 4 di Epic Games. Essi attribuiscono al motore di Epic il merito di aver permesso loro di costruire ambienti più grandi e impostare pezzi con un’azione più diretta che non consiste interamente in un rapido- eventi temporali. Inoltre, hanno aggiornato le loro filosofie attorno ai familiari tenpole di gioco di Telltale come il dialogo, rimuovendo l’opzione “stai in silenzio” per costringere i giocatori a impegnarsi attivamente con il gioco.

“Quando abbiamo esaminato ciò che ottieni da un’esperienza di Star Trek, volevamo offrire ogni angolazione”, ha affermato Dan Martin, Star Trek: Rinascitaguida narrativa di. “Quindi, mentre un pezzo importante del franchise è costituito da persone sedute a parlare, a discutere di questioni importanti, c’è anche molta azione e altri tipi di scene: mistero, indagine, […] tutto ciò che pensi come Star Trek, ne otterrai un pezzo con questo gioco”.

Immagine: laboratori drammatici

In Star Trek: Rinascitaambientato dopo gli eventi di Star Trek: La prossima generazione, i giocatori assumono il ruolo di due membri della Flotta Stellare: il primo ufficiale Jara Rydek e il guardiamarina Carter Diaz. Insieme, secondo Dramatic Labs, “sveleranno un sinistro mistero che coinvolge due civiltà sull’orlo della guerra”.

Tre scene da Star Trek: Rinascita che abbiamo giocato al Summer Games Fest il mese scorso differivano in modo significativo l’uno dall’altro, ma condividevano anche le somiglianze che ti aspetteresti da un gioco Telltale. Nella prima scena, Rydek e Diaz hanno spettegolato sui loro compagni di equipaggio prima di riferire al loro capitano in plancia. Di fronte alla scelta di essere rispettoso o di parlare con il loro ufficiale superiore, ho scelto di parlare, testando i limiti di come non Star Trek potevo fare la scena.

Successivamente, sono arrivato su un pianeta alieno per aiutare a supervisionare i negoziati tra due razze aliene, gli Hotari e gli Alidiani, su un’operazione di estrazione di Dilitio. (Sebbene il Dilithium sia un pezzo consolidato della tradizione di Trek, le due razze sono state inventate per il gioco.) Questa scena mostrava Spock, che è stato abilmente doppiato da Piotr Michael in Rinascita. Martin ha detto che è stato un piacere scrivere per un personaggio iconico durante un periodo di tempo inesplorato.

La trattativa è andata male, forse grazie in parte ai miei tentativi di scegliere l’opzione di dialogo più odiosa in ogni momento, assicurandomi che entrambe le parti se ne sarebbero andate offese. Certo, questi giochi hanno spesso presentato l’illusione dell’influenza del giocatore quando in realtà le cose sono in gran parte sui binari. Tuttavia, sono decisamente riuscito a guadagnarmi la disapprovazione di Spock, che certamente non mi ha fatto sentire bene.

Nella scena finale della demo, ho pilotato una navetta lenta mentre due personaggi discutevano di un ufficiale superiore. Il gioco mi ha presentato dei waypoint e la navetta si è spostata pigramente verso di loro. Non è stato eccitante, ma sembra che l’azione aumenterà di intensità man mano che il gioco procede.

Immagine: laboratori drammatici

“Non ridefinirà il genere, ma abbiamo un sacco di esplorazioni in terza persona da sopra le spalle [and puzzle-solving]”, mi ha detto Kent Mudle, responsabile dei filmati del gioco. Rinascita conterrà sparatorie phaser che utilizzano un sistema di riprese di copertura in stile arcade, oltre a scene di pilotaggio di navette che sono più pericolose dell’esperienza “tranquilla” (come dice Mudle) a cui ho giocato.

“Ci sono alcune parti reali del gioco che non sono solo scelte di dialogo e clic sulle cose in una sorta di sezione di camminata libera”, ha detto Mudle. “C’è un’azione di un tipo che non è solo un evento a tempo. Ne abbiamo anche alcuni, ma ne abbiamo anche altri, tipo un po’ di roba tipo riflesso di contrazione leggera”.

Come molti che lavorano a Dramatic Labs, Mudle e Martin hanno entrambi lavorato in precedenza a Telltale. Hanno detto che hanno sempre voluto espandere i loro giochi in queste direzioni, ma non hanno sempre avuto il tempo, le risorse o gli strumenti.

“Unreal Engine aiuta sicuramente”, ha detto Mudle. “Penso che sia anche solo il desiderio di fare quel genere di cose dal salto. Abbiamo realizzato molti giochi di questo tipo e da un po’ di tempo volevamo renderli più “gamey” per fornire più varietà nell’interazione, diversi modi di vendere immersi nella storia. E siamo stati in qualche modo, solo attraverso il tempo e i motori precedenti, non necessariamente in grado di farlo senza dedicarci molte risorse”.

Immagine: laboratori drammatici

Per quanto riguarda la rimozione dell’opzione di dialogo “rimani in silenzio” presente nei precedenti giochi Telltale, “Sareste sorpresi di quante persone non l’hanno usata”, ha detto Martin. “Di tanto in tanto c’era la rara opzione silenziosa in cui accade qualcosa di veramente interessante, ma la maggior parte delle volte, in qualche modo, gli altri personaggi nella stanza continuano a parlare intorno a te e la storia continua”.

“Stiamo cercando di chiedere un po’ di più al giocatore, per essere effettivamente coinvolto e partecipare”, ha aggiunto. “La non partecipazione non è un’opzione tanto quanto lo è [used to] essere. Stiamo cercando di farti entrare e di dover scegliere un binario, perché ciò si traduce in un gioco più interessante”.

Basato su ciò a cui ho giocato Star Trek: Rinascita, i fan dei giochi Telltale si sentiranno come a casa. Ma sono i miglioramenti e le rifiniture di cui hanno parlato gli sviluppatori che mi hanno entusiasmato all’idea di trasmettere a Dramatic Labs l’ultima frontiera.

Star Trek: Rinascita è previsto per il lancio quest’anno su PlayStation 4, PlayStation 5, PC Windows, Xbox One e Xbox Series X.