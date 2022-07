Stagione 34 del mondo reale: data di lancio e altro

‘Il mondo reale,’ un popolare programma di MTV, è ora disponibile su Facebook Watch. È andato in onda su MTV dal 1992 al 2017 ed è stato ispirato dalla serie di docu della PBS del 1973 ‘Una famiglia americana.È uno dei titoli pionieristici che hanno portato allo sviluppo dell’attuale genere di reality TV ed è bollato come il programma più longevo di MTV. Il formato consiste in sette-otto giovani adulti che vengono collocati in una casa e registrano le loro routine quotidiane.

“The Real World”, una serie molto apprezzata, affronta delicati problemi relativi alla giovane età adulta moderna mentre espone argomenti controversi come sesso e sessualità, discriminazione, religione, aborto, malattie (incluso l’AIDS), morte, governo e abuso di droghe. Ha generato diversi spin-off, i più degni di nota sono stati “Regole stradali” e ‘La sfida.’

La stagione 32, posizionata a Seattle, Washington, è andata in onda su MTV il 12 ottobre 2016 e si è conclusa il 4 gennaio 2017. Il remake di “The Real World” è stato ripreso da Facebook Watch nel 2018, secondo i produttori. La stagione 13 ha debuttato a giugno del 2018. Ecco tutto ciò che sappiamo sulla prossima stagione dello show.

Chi c’è dentro?

La stagione 33 di “The Real World” includeva sette giovani ragazzi e ragazze di 20 anni, ognuno con un background e una storia unici da condividere. Meagan Melancon da Los Angeles, Dondre Randolph dal Texas, Clint Wright dal Michigan, Justin Blu dalla Georgia, Yasmin Almokhamad (metà armeno e metà siriano), Tovah Marx dall’Arizona e Arely Avitua erano tra i membri del cast. La stagione 34 includerà un nuovo cast di personaggi di varia estrazione.

Sinossi

“The Real World” segue le vite di un gruppo di estranei che vivono insieme nella stessa casa per molti mesi dopo aver superato le audizioni. I candidati sono scelti per rappresentare una vasta gamma di etnie, generi, orientamenti sessuali e esperienze, religioso e opinioni politiche, e così via. Ogni stagione è ambientata in una nuova location, con telecamere che catturano i loro legami interpersonali.

La stagione si apre seguendo ogni persona mentre torna a casa per incontrare i suoi nuovi coinquilini. Successivamente arrivano in una sontuosa villa completamente attrezzata. I membri possono comunicare con i loro amici e familiari utilizzando un unico telefono e un computer condiviso. Non sono autorizzati a utilizzare i telefoni cellulari per comunicare. Le telecamere installate registrano le attività quotidiane degli occupanti.

Ogni partecipante viene intervistato sulle attività della settimana precedente alla fine di ogni settimana, quando ricorda le proprie esperienze, offre opinioni e fornisce resoconti di prima mano dei numerosi eventi. Lo spettacolo racconta i tentativi dei coinquilini di ottenere un nuovo impiego, partecipare ad attività di gruppo, interagire in città, viaggiare in vacanza, avviare un’azienda e partecipare ad altre attività.

I coinquilini devono attenersi a linee guida specifiche. Non sono autorizzati a usare la forza fisica. Se lo fanno, potrebbero essere espulsi o chiedere loro di rimanere, a seconda delle decisioni degli altri partecipanti. Inoltre, i membri del cast vengono sottoposti a test antidroga casuali e chiunque venga ritenuto colpevole viene immediatamente espulso. Gli episodi successivi vedono entrare gli ex e i concorrenti dei coinquilini, con lo scopo di costringere i coinquilini a confrontarsi con il dolore precedente e ad affrontare ostacoli.

La stagione 33 ha sede ad Atlanta e cerca di unire la partecipazione ai social media e la distribuzione digitale per concentrarsi su questioni sociali, politiche e culturali. La nuova casa di The Real World, Facebook Watch, è un luogo perfetto per serie come The Real World. Se non lo sapevi già, quando lo spettacolo è andato in onda per la prima volta nel 1992, ha creato una piattaforma aperta in cui le persone potevano discutere liberamente di questioni tra cui HIV/AIDS, salute mentale, tossicodipendenza, razzismo e altri. E, con tutto quello che sta succedendo in questo momento, i creatori hanno creduto che fosse il momento ideale per riflettere su questi argomenti, che erano stati portati in primo piano da coinquilini con prospettive e storie diverse.Stagione 34 sarà trasferito in una nuova città, con un nuovo cast di candidati.

Quando sarà rilasciato?

Stagione 33 di “The Real World” è iniziato su Facebook Watch il 13 giugno 2019 e si è concluso il 15 agosto 2019. Facebook deve ancora fare un annuncio sulla prossima stagione. Tuttavia, tieni presente che Facebook attira oltre 50 milioni di persone ogni mese che guardano almeno un minuto di video sul canale. Con una stima di 1,47 miliardi di utenti attivi giornalieri, questo ha un potenziale enorme. Di conseguenza, siamo ottimisti sul fatto che il programma verrà ripreso. In tal caso, la stagione 34 di “The Real World” potrebbe essere trasmessa a giugno 2020.

Teaser per Il mondo reale

Mentre aspettiamo un aggiornamento sulla stagione 34, puoi rinfrescarti la memoria con il Trailer della 33a stagione. Inoltre, puoi visitare il loro sito Web ufficiale per aggiornarti su tutti i loro episodi precedenti, bonus, anticipazioni e momenti salienti, per non parlare dei commenti e delle connessioni degli spettatori!

Domande frequenti

Quante edizioni di Real World sono nel cast?

Durante tutte le 19 stagioni, i membri del cast sono stati premiati per i momenti memorabili. Pedro e Frankie, due defunti Real Worlders, sono onorati. Il cast di Real World Hollywood fa la sua apparizione.

Quanti membri del cast ci sono nel mondo reale Ex-Plosion?

Il cast di Real World: Ex-Plosion era composto da 12 persone. Gli ex sono menzionati con il loro membro del cast originale corrispondente e non erano sostituti, ma piuttosto coinquilini aggiuntivi. Dylan è stato aggiunto a metà stagione come membro del cast a sorpresa che è diventato un compagno di stanza dopo aver completato l’attività Survive.

Conclusione

Aggiorneremo quest’area quando ne sapremo di più.