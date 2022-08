Stagione 3 di “The Umbrella Academy” – Spiegazione del finale

Hai finito di guardare la terza stagione di The Umbrella Academy su Netflix?

Era ora di salvare di nuovo il mondo, ma questa volta l’approccio e la posta in gioco erano un po’ diversi. I fratelli Hargreeves sembrano essere riusciti a prevenire il collasso totale dell’universo. Ma per quanto riguarda i risultati? Sono comprensibilmente difficili.

Dopo che gli Hargreeve hanno combattuto contro la rivale Sparrow Academy, un buco nero che distrugge l’universo e feroci guerrieri conosciuti come i Guardiani, ecco dove stanno le cose. Hanno ripristinato con successo l’universo o hanno semplicemente peggiorato le cose? Entriamo nel nocciolo della questione.

Che cos’è esattamente un Kugelblitz?

La spiegazione completa dell’equivalente di un grande cattivo di questa stagione può essere trovata nell’episodio 5. (senza contare l’antagonismo iniziale dell’Accademia dei passeri e il trio di Guardiani alla fine). In poche parole, il Kugelblitz, che appare come una sfera di energia arancione, fa collassare casualmente la materia attraverso il tempo e lo spazio fino a quando tutta l’esistenza diventa nera. Questo buco nero è la reazione dell’universo ad Harlan, il figlio superpotente di Sissy, che ha creato il paradosso del nonno.

Sissy morì di cancro il 1 ottobre 1989, lo stesso giorno in cui i fratelli Hargreeves nacquero inspiegabilmente. Il dolore di Harlan lo legò a Viktor, che desiderava tornare da loro. Questa connessione spinse Harlan a scatenare un’esplosione di energia diretta al più stretto collaboratore di Viktor in quel momento: sua madre. Harlan, insieme alle madri degli altri fratelli Hargreeves, l’ha uccisa accidentalmente. Ciò ha provocato un paradosso del nonno: i fratelli non sono mai nati in questa linea temporale alternativa. Arrivano in un 2019 alterato, dove il loro passato è stato cancellato e la Sparrow Academy è il principale spettacolo di supereroi in città, dopo essere saltati avanti nel tempo dagli anni ’60.

Luther e Klaus vengono sacrificati-

Padre Reginald, mi dispiace. Sembrava che tu avessi cambiato i tuoi modi (grazie a Pogo dell’Accademia dei passeri che ti ha segretamente drogato per diventare più docile), ma no! Klaus sperava che il padre adottivo degli Hargreeves (e dei Passeri) trattasse i fratelli con più amore e cura. Nella seconda stagione, ha letteralmente rivelato un nuovo livello: un alieno blu simile a una lucertola si nasconde sotto l’esterno austero.

Questo alieno ha un braccio affilato come un rasoio, che usa per pugnalare a morte Luther nel penultimo episodio della terza stagione. Questa è una strategia che ha usato in passato per riunire i fratelli. Quindi, mentre il Kugelblitz scende sull’Hotel Obsidian (in seguito rivelato essere l’Hotel Oblivion), sacrifica Klaus, chiudendosi la porta alle spalle mentre i restanti sette fratelli fuggono. Tanto per cambiare i suoi modi: Reginald si preoccupa solo del numero corretto di fratelli di cui ha bisogno per ripristinare l’universo.

Per fortuna, dopo un po’ di persuasione, Klaus torna dall’aldilà per salvare i fratelli dai Guardiani, evocando brevemente Luther nel momento ideale per salvare il giorno.

Lila è incinta, per davvero questa volta

Quando Lila lascia Stanley alla porta di Diego, vediamo Diego maturo e alla fine accettare la responsabilità del suo nuovo figlio. Solo più tardi Lila rivela che Stanley non è suo figlio, ma piuttosto quello della sua amica Trudy (sfortunatamente, Stan finisce per Kugelblitzed). Lo ha “preso in prestito” per vedere se Diego era pronto per il lavoro di prendersi cura del suo vero figlio. Sì, Lila è attualmente incinta del figlio non ancora nato di Diego, che possono salvare solo se sconfiggono i Guardiani e ripristinano l’universo.

Allison diventa una canaglia per una volta

L’arco narrativo di Allison in questa stagione l’ha vista perdere la pazienza nell’essere sempre quella gentile, soprattutto dopo aver subito discriminazioni razziali durante il movimento per i diritti civili americano degli anni ’60. Scopre che sua figlia Claire non esiste più nel presente alterato dopo aver perso suo marito Raymond Chestnut in passato. Si appoggia a tutta la portata dei suoi poteri, scoprendo (con l’aiuto dell’energia residua di Harlan) che può influenzare le persone senza dover dire: “Ho sentito una voce…”

Va ancora più fuori dal personaggio accettando con Reginald di fare tutto il necessario per riportare indietro Claire (e forse Raymond). Ciò comporta principalmente persuadere gli altri fratelli a combattere i pericolosi Guardiani e ripristinare l’universo.

Le sette campane per resettare l’universo

Per salvare il mondo questa volta, tutto ciò che uno dei fratelli deve fare è premere un pulsante di ripristino letterale. Sette stelle possono essere viste sul pavimento dell’Hotel Obsidian, che in seguito si è rivelato essere l’Hotel Oblivion, un’enorme macchina costruita da chi ha creato l’universo in primo luogo. A parte Allison, i restanti sette fratelli stanno su queste “campane” per formare un sigillo che utilizza le particelle all’interno dei loro corpi come carburante. Nel frattempo, Reginald sembra alterare le impostazioni della macchina, il che potrebbe spiegare perché l’universo non torna al suo stato normale. Allison uccide Reginald per evitare che i fratelli vengano prosciugati a morte, quindi decide comunque di premere il grande pulsante rosso di ripristino.

Che diavolo è successo a tutti?

Con l’universo tornato alla “normalità”, Allison ottiene esattamente ciò che voleva: Claire e, inspiegabilmente, Raymond. È solo frutto della sua immaginazione? Ha interagito con lui mentre era sotto stress prima. O ha effettivamente viaggiato fino al 2019 dal 1963?

Lutero riappare, ma non è lo stesso; non è più una mezza scimmia. Nessuno dei poteri dei fratelli è tornato. Una cosa rimane costante: Ben è ancora lo stronzo dei Passeri. Luther fugge disperatamente per trovare il suo amore Sloane, che potrebbe esistere ancora da qualche parte nel mondo ripristinato, ma non come membro dell’Accademia dei passeri. I fratelli rimanenti vanno tutti per la propria strada.

Quella scena dei titoli di coda

La stagione 3 non è finita con suggerimenti futuri; in una scena dei titoli di coda, viaggiamo in Corea del Sud, la telecamera serpeggia attraverso un treno fino a quando appare un volto familiare. Ancora un altro Ben! Questo è vestito elegantemente e sta leggendo un libro mentre si reca alla stazione di Yeouido a Seoul. Quindi ci sono due Ben in questo universo resettato.

Cosa c’è in serbo per la stagione 4?

La stagione 4 deve ancora essere ufficialmente approvata da Netflix, ma il creatore e showrunner Steve Blackman ha alcune idee su cosa potrebbe accadere dopo. Sfortunatamente, sembra che la stagione 4 sarà la finale.

“Penso che se avremo una stagione 4, porterà inevitabilmente a un finale di gioco”, ha detto Blackman a TheWrap. “Non sono sicuro di dove andremmo dopo la quarta stagione a questo punto. Dobbiamo essere cauti. Il mio piano per il prossimo anno è di non continuare a camminare sullo stesso terreno su cui siamo stati prima. È difficile pensare a un nuovo modo per sovvertire questa trama, ma credo che abbiamo un’idea”.

“Tuttavia, credo che se arrivassimo alla stagione 4, sarebbe una degna conclusione per lo spettacolo. Non sto dicendo che non potrei fare di più, ma penso che quattro stagioni sarebbero molto soddisfacenti per il pubblico”.

Restate sintonizzati per gli aggiornamenti!