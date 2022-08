Squirrel With A Gun sembra un buon momento da far saltare in aria

Ogni tanto, vedi il titolo di un videogioco che ti dice tutto ciò che devi sapere. Squirrel With A Gun è uno di quei nomi di giochi. È uno scoiattolo. Con una pistola. Nelle parole immortali di Bubsy, cosa potrebbe andare storto?

Squirrel With A Gun è un’idea dello sviluppatore Daniel DeEntremont e il primo trailer è assolutamente noccioline. Come vedrai quando lo guardi di seguito, lo scoiattolo usa le sue pistole per commettere tutti i tipi di crimini, ma principalmente rapine a mano armata. Se la cava con soldi, pane e persino una torta di compleanno. Lo scoiattolo ha più pistole tra cui scegliere: possiamo vedere sia pistole che mitra nel trailer. C’è anche un elemento di personalizzazione, poiché lo scoiattolo può indossare una varietà di accessori. Ovviamente, non sono solo i cittadini innocenti della città a dover affrontare la minaccia dello scoiattolo armato: i giocatori dovranno anche confrontarsi con agenti in missione per fermare la loro follia criminale.

Il trailer promuove la lista dei desideri di Squirrel With A Gun su Steam, cosa che puoi fare sulla sua pagina di gioco. Qui troverai anche un po’ più di informazioni sul gioco, oltre a una domanda stuzzicante sui crimini che commetterai. Al momento non sono disponibili informazioni sui prezzi o sul lancio: “buona domanda”, dice ironicamente la pagina in merito a una data di rilascio. Puoi almeno controllare i requisiti minimi per PC del gioco mentre sei lì.

Provocare distruzione di massa come animale è una tradizione consolidata nei videogiochi. Mi viene in mente la serie Goat Simulator e anche Goat Simulator 3 è in arrivo. La data di uscita è giovedì 17 novembre. Mentre Squirrel With A Gun è un gioco solo per PC tramite Steam, Goat Simulator 3 sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Epic Negozio di giochi. Per chi fosse interessato a prenderlo, ci sono diverse edizioni tra cui scegliere.