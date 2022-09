Square Enix rivela nuovi personaggi, lavori e pasti deliziosi di Harvestella

Mancano solo un paio di mesi all’uscita di Harvestella di Square Enix e, come previsto, l’editore sta iniziando a fornire dettagli più allettanti per le masse affamate. Sappiamo già che Harvestella vedrà i giocatori assumere il ruolo di una giovane donna che deve occuparsi della sua fattoria, incontrare nuovi amici e proteggere la sua città dal minaccioso Quietus, la stagione della morte. Ma dove c’è la morte, deve esserci anche la vita, e questo sembra essere il fulcro di questo aggiornamento.

Le informazioni, pubblicate oggi sul sito web di Square Enix, coprono alcune basi. Dopo aver svelato alcune località legate ai Seaslights primaverili e autunnali nei precedenti aggiornamenti, oggi presenta la località balneare di Shatolla, nell’area governata dal Seaslight estivo. Questo villaggio di pescatori ospita una taverna e una manciata di nuovi personaggi da incontrare, tra cui il giovane inventore Heine e la cantante Emo. La città è afflitta da problemi e il tentativo di risolverli ti porterà in un luogo noto come il Santuario del Corallo.

Sono stati anche rivelati due nuovi lavori, che determinano le armi e le abilità dei personaggi in battaglia. Il Meccanico è descritto come “esperto negli attacchi fisici e nell’indebolimento dei nemici”, il che può includere l’infliggere utili debuff. Nel frattempo, il Woglinde è una classe magica che canalizza il potere attraverso il canto per fornire supporto agli alleati. Entrambi possono usare anche attacchi caricati.

Sono state menzionate alcune aggiunte minori. Ciò includeva nuove colture estive e ricette di cucina, tra cui il delizioso Fisherman’s Sandwich e il fondente di cioccolato fondente. Inoltre, sono stati mostrati nuovi biomi per le colture in crescita, così come il personaggio Renovator che può apportare modifiche alla tua fattoria. È una finestra significativa su ciò che attende i giocatori una volta che Harvestella uscirà a novembre, ma coloro che non possono aspettare fino ad allora possono anche provare una demo su Switch in questo momento.