Square Enix ha venduto gli studi per la preoccupazione che Tomb Raider ha cannibalizzato altre vendite

I dirigenti di Square Enix, nella loro prima telefonata sugli utili trimestrali da quando hanno venduto i franchise di Tomb Raider e Deus Ex e gli studi che li hanno realizzati, hanno spiegato questa decisione agli investitori venerdì.

Il ragionamento dell’editore, secondo l’analista David Gibson, è che i suoi studi occidentali e i loro prodotti potrebbero aver cannibalizzato le vendite dal resto del gruppo, quindi svenderle “potrebbe migliorare l’efficienza del capitale”, in pratica, facendo più soldi rispetto a quanto l’azienda spende per guadagnare di più.

Square Enix ha trasferito Eidos, Crystal Dynamics e le IP di loro proprietà a Embracer Group all’inizio di maggio. I due studi sono l’ultima acquisizione di grandi nomi per il conglomerato editoriale svedese, che possiede già Gearbox Software, Sabre Interactive, Plaion (ex Koch Media) e Deep Silver, nonché l’editore di fumetti Dark Horse e il produttore di giochi da tavolo Asmodee.

Il sell-off ha seguito un lungo periodo in cui le operazioni occidentali di Square Enix avrebbero pubblicato un gioco AAA e la sede centrale avrebbe screditato le sue prestazioni di vendita nella prossima chiamata con gli investitori. meravigliaI Guardiani della Galassiaun successo di critica sviluppato da Eidos, “ha deluso le nostre aspettative iniziali”, ha affermato Yosuke Matsuda di Square Enix a febbraio.

Prima ancora, Eidos’ I Vendicatori della Marvel è stato “deludente”, ha affermato la società nel suo rapporto annuale 2021; in una chiamata trimestrale del 2019, ha detto Matsuda L’ombra del Tomb Raider “ha avuto un inizio debole” dopo aver venduto 4,12 milioni di unità nei quattro mesi precedenti. Incolpato anche Matsuda L’ombra del Tomb Raider e Giusta causa 4 (sviluppato dallo studio Avalanche non di Square Enix) per un “trimestre deludente”.

All’inizio del 2017, a quanto pare Deus Ex: l’umanità divisa‘s le vendite non sono state sufficienti per salvare quel franchise dalla pausa, nonostante le recensioni favorevoli e la risposta positiva della comunità. E sebbene non possieda lo studio che ha fatto la sua seconda pugnalata a un gioco dal vivo, quello del 2021 OutriderSquare Enix ha comunque detto a People Can Fly un anno fa di non aspettarsi alcun pagamento di royalty e lo studio ha confermato che non era redditizio per il 2021 nonostante avesse venduto tra 2 e 3 milioni di unità.

Square Enix ha detto agli investitori che, a seguito della vendita di 300 milioni di dollari di Crystal Dynamics ed Eidos, la società avrà a disposizione 1,4 miliardi di dollari in contanti e nessun debito. Gibson, l’analista, ha affermato che la vendita dello studio è la “fase uno” di un piano per tornare in pista; La “fase due” “finanzierà investimenti espansi in giochi” senza dover vendere studi o partecipazioni ai concorrenti.

L’ultimo rapporto trimestrale di Square Enix, pubblicato venerdì, afferma che le vendite e l’utile operativo sono diminuiti del 16 e del 17% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso e, mentre le vendite della sua categoria di giochi HD hanno continuato a diminuire, la sua unità MMO è aumentata grazie all’aumento degli “abbonati paganti”. numeri” per Fantasia finale 14, anno dopo anno.