Splatoon 3 pro spiega il modo migliore per iniziare le tue partite di Turf War

Splatsville è il cuore della Splatoon 3 Comunità. L’hub in-game funziona come una piattaforma di social media in cui i giocatori possono pubblicare immagini e messaggi legati ai loro personaggi. Mentre questi post spesso parlano di meme e fanno battute sugli eventi attuali, ho anche notato che le persone condividono messaggi criptici ma disperati come “INK BASE DAMMIT” e “ink home base, per favore!” Questo dibattito ha rapidamente preso il sopravvento anche sui miei feed di Twitter e TikTok, evidenziando un dibattito sulla strategia in Splatoon. Quanto inchiostro dovresti spargere sul tuo lato del campo?

In Splatoon spari inchiostro invece dei normali proiettili. Puoi nuotare facilmente attraverso il tuo inchiostro a colori, mentre l’inchiostro del nemico ti rallenterà e ti renderà più vulnerabile agli attacchi. In una modalità di gioco chiamata Turf War, due squadre di quattro competono l’una contro l’altra per cercare di coprire la mappa con il loro inchiostro. Vince la squadra che copre più mappa.

Ora, alcuni giocatori sono confusi da quanto tempo dovrebbero trascorrere coprendo il loro lato della mappa con l’inchiostro. I giocatori sono entrambi frustrati dai compagni di squadra che non lanceranno l’inchiostro sul loro lato del campo, ma anche dai membri del team che sembrano passare interi minuti in giro su quel lato della mappa. Così ho chiesto a un giocatore e allenatore professionista di Splatoon di regolare i conti: inchiostriamo o non inchiostriamo la base?

ProChara, un giocatore e allenatore professionista di Splatoon che ha giocato in una squadra che si è classificata seconda al campionato nordamericano di Nintendo al PAX East nel 2019, ha spiegato che i giocatori generalmente vorranno iniziare a dipingere “la maggior parte” del punto di spawn, ma non tutto . “Lasciare un po’ vicino al tuo spawn può essere utile per ottenere speciali se la tua squadra perde 4 punti più avanti nella partita, ma lasciare troppo significa che potresti dover dipingere il tuo spawn quando devi essere a metà, il che è un un po’ troppo tardi”, ha detto a Polygon tramite Twitter DM.

Fondamentalmente, i giocatori vorranno dipingere una discreta quantità del loro lato della mappa, ma non così tanto da impedire loro di mantenere il centro della mappa quando competono contro l’altra squadra. “Assicurati di avere un ampio controllo della tua mappa all’inizio, quindi gioca per cercare di mantenere la posizione centrale, e infine alla fine gioca per rimanere in vita”, ha detto. Quando muori e rientri, puoi anche dipingere parti della tua fine del campo, anche se è meglio rimanere in vita il più a lungo possibile in Turf War e mantenere la sezione centrale di una mappa.

Quindi ecco qua. Come per molte strategie di gioco, la vera risposta è un po’ più complicata dei meme, ma ora i nuovi giocatori di Splatoon e gli sparatutto possono farsi un’idea del modo migliore per iniziare una partita.