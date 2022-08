Splatoon 3 ha già imbroglioni che vengono bannati dalla console prima del rilascio

Nintendo sta vietando i giocatori che stanno già cercando di imbrogliare in Splatoon 3 prima del suo rilascio ufficiale. Questo è secondo un Tweet del noto dataminer Nintendo OatmealDome che ha affermato che Nintendo sta emettendo divieti di console a coloro che hanno modificato il gioco. Hanno anche menzionato la possibilità di un ban totale da Nintendo Switch Online, che è il servizio in abbonamento per la console.

Una patch particolare che è stata condivisa ti consente di entrare presto nell’intervallo di test. Sembra essere il motivo di divieto più popolare. Dato che anche Splatoon 2 è stato in grado di rilevare queste patch, ciò non sorprende. Non sono sicuro del motivo per cui la gente pensava che fosse OK provare. — OatmealDome (@OatmealDome) 26 agosto 2022

“Splatoon 3 ha un anti-cheat in atto”, afferma OatmealDome. “Nintendo sta iniziando a emettere ban da console (possibilmente ban totale da NSO?) ai giocatori che hanno modificato il gioco. Non entrerò nei dettagli su come funziona, dal momento che l’anti-cheat si basa sulla sicurezza attraverso l’oscurità”.

Hanno aggiunto che è stata condivisa una patch particolare che ha consentito ai giocatori di entrare presto nel range di test. Secondo loro, questo sembra essere il motivo più popolare per il divieto. “Dato come anche Splatoon 2 è stato in grado di rilevare queste patch, questo non è assolutamente sorprendente. Non sono sicuro del motivo per cui la gente pensava che fosse giusto provare.

Nintendo ha aggiunto un sistema anti-cheat in Splatoon 2 nel 2018, quindi non sorprende che ce ne sarà uno anche per Splatoon 3. Il sistema anti-cheat in Splatoon 2 ha cercato attivamente gli utenti che usavano le mod per il proprio gioco e li ha bannati loro di conseguenza. Questo stesso sistema, o almeno una sua versione, sarà probabilmente presente quando Splatoon 3 verrà rilasciato ufficialmente.

Splatoon 3 uscirà il 9 settembre su Switch, ma i giocatori hanno potuto giocare a una demo a tempo limitato per celebrare la prima mondiale di Splatfest il 27 agosto. I giocatori hanno avuto un assaggio degli Splatfest a tre vie e la possibilità di esplorare liberamente Splatsville . I giocatori sono stati anche in grado di personalizzare i loro personaggi, l’aspetto del loro compagno Smallfry, gli stendardi dei giocatori e i vestiti. In aggiunta a ciò, potrebbero anche scegliere la loro parte in Rock vs Paper vs Scissors Splatfest.