Spiegazione di SMS Protect e come aggiungere

Overwatch 2 verrà lanciato come free-to-play molto presto, ma è necessario un numero di telefono per partecipare al gioco come parte del programma di protezione SMS di Blizzard per combattere il “comportamento dirompente nel gioco” per OW2.

quando OW2 verrà lanciato questo ottobre, sarà solo la parte PvP poiché la modalità storia non ha ancora una data di uscita. Anche in questo caso, sarà gratuito per tutti, ma i possessori del primo gioco riceveranno un Founder’s Pack come bonus aggiuntivo.

Il gioco è disponibile per il pre-download in un paio di giorni, ma, per poter giocare, dovrai aggiungere il tuo numero di telefono al tuo account battle.net.

Come aggiungere un numero di telefono per Overwatch 2

Devi aggiungere il tuo numero di telefono al tuo account battle.net per poter giocare Overwatch 2.

Questo è richiesto come parte di OW2lo schema di protezione degli SMS di Blizzard che fa parte della “Matrice di difesa” di Blizzard. Devi semplicemente seguire i passaggi seguenti per aggiungere il tuo dispositivo mobile:

Visita https://account.battle.net/ e accedi

Vai a “Dettagli account”

Aggiungi il tuo numero di telefono, incluso il prefisso, dove dice: “Numero di telefono (tieni presente che il prefisso del paese è limitato al paese indicato sul tuo account Blizzard e alcuni tipi di numeri di telefono, inclusi prepagati e VOIP, non possono essere utilizzato per SMS Protect)

Fai clic su “Continua”

Riceverai un SMS in arrivo che ti chiederà di inserire un codice di verifica

Inserisci questo codice nel campo e clicca su “Continua” per attivare la protezione SMS

Tutti i passaggi precedenti sono stati forniti per gentile concessione del post sul blog ufficiale di Blizzard “preparazione per il lancio”.

Cos’è OW2 SMS Protect?

SMS Protect fa parte di una nuova “Matrice di difesa” utilizzata per Overwatch 2 per aiutare a fermare gli “account puffosi” e combattere il “comportamento dirompente nel gioco”.

Secondo la panoramica ufficiale di “Matrice di difesa” di Blizzard, aiuterà a verificare la proprietà degli account se un profilo viene mai compromesso e renderà anche più difficile il ritorno al gioco per i giocatori esclusi o sospesi.

È più difficile per i giocatori tornare al gioco poiché puoi utilizzare un numero di telefono esistente solo una volta. Ciò significa che non può essere utilizzato per più profili diversi.

Avrai bisogno del tuo cellulare collegato a battle.net per giocare OW2 indipendentemente dal fatto che giochi su PlayStation, Xbox o PC. Inoltre, non è importante se possiedi il gioco originale o meno.

