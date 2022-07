Spiegazione di Raid, Grunt e Palestre

Pokemon Vai Le sfide del weekend di battaglia sono ora attive e i giocatori possono scegliere quando si tratta di scegliere un percorso.

Possono affrontare una serie di sfide che coinvolgono Raid, Reclute e Palestre, oppure possono scegliere un percorso diverso.

Ecco cosa sappiamo finora sulle scelte di Battle League di questo fine settimana e su cosa dovrai fare per completarle.

Pokemon Go Scegli un percorso Sfide di battaglia

Niantic ha lanciato una nuova serie di sfide come parte del suo nuovo weekend di battaglia, completa di Pokémon Ombra e avversari del Team Rocket. Ci sono molte cose da fare e questo include una nuova serie di Sfide di battaglia. Il completamento di queste nuove attività sbloccherà ricompense speciali e include alcune scelte.

Durante le sfide Pokemon Go Battle, dovrai scegliere un percorso come parte dei tuoi progressi. Questo non è qualcosa di nuovo rispetto a Niantic, ma è comunque piuttosto unico quando si tratta del normale insieme di attività che di solito vengono stabilite.

Le Sfide del weekend di battaglia sono missioni di ricerca che possono essere ottenute accedendo al gioco questo fine settimana. Ciò significa entrare in gioco il 9 luglio o il 10 luglio prima delle 23:59 ora locale. Uno degli obiettivi del completamento delle nuove missioni sarà sbloccare Shadow Rewards e i passaggi necessari possono essere trovati di seguito, tramite Reddit.