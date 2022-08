Spiegazione dello stato del server COD e della manutenzione della coda

Call of Duty Warzone i server sono temporaneamente inattivi stasera, con Activision che fornisce gli ultimi aggiornamenti.

Anche se l’interruzione non dovrebbe durare tutta la notte, i server di Call of Duty Warzone sono attualmente inattivi per molti fan di COD che cercano di accedere al gioco su piattaforme diverse.

L’interruzione è iniziata intorno alle 22:00 BST e ha visto migliaia di segnalazioni condivise dai fan interessati sui social media e online.

I server di Call of Duty Warzone sono inattivi

Non è chiaro cosa abbia causato i problemi di connessione di stasera o quanto tempo potrebbero durare su piattaforme PlayStation, Xbox e PC.

Molti fan vengono attualmente inseriti nelle code del server Warzone, che terminano con un messaggio di errore di connessione. I tempi di attesa stimati sono forniti ma possono cambiare rapidamente, secondo coloro che tentano di accedere ai servizi principali, mentre molti affermano che non contengono alcuna informazione valida.

❗️ Siamo a conoscenza di un problema con la connessione ai server in Warzone. Stiamo indagando e forniremo aggiornamenti al più presto. — Raven Software (@RavenSoftware) 4 agosto 2022

Activision ha confermato l’interruzione, che sta interessando anche altri giochi di Call of Duty, come Black Ops 4. Un messaggio di Activision aggiunge: “La connettività diminuisce tra i titoli elencati: al momento stiamo riscontrando problemi di connettività. Questo incidente è sotto inchiesta”.

I giochi interessati confermati da Activision includono i seguenti titoli:

Call of Duty: Black Ops III su WindowsCall of Duty: Black Ops 4 su PlayStation 4Call of Duty: Vanguard su tutte le piattaformeCall of Duty: Warzone su tutte le piattaforme.

Ulteriori notizie e aggiornamenti dovrebbero essere condivisi da Activision e dai team di supporto di Call of Duty se i problemi di stasera dovessero continuare per più di un’ora. Sembra che i giocatori su più piattaforme siano interessati, ed è per questo che così tanti rapporti di errore di connessione vengono condivisi online.

Warzone è stato recentemente aggiornato con nuovi contenuti della Stagione 4, tra cui nuove skin per i film e una nuova modalità Zombi da giocare su Rebirth Island. Ci sono anche rapporti secondo cui la prossima stagione del gioco potrebbe essere l’ultima prima dell’arrivo di Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 più avanti nel 2022.

In altre notizie, Call of Duty Warzone Update & Patch Notes per il 3 agosto