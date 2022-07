Spiegazione dell’evento di trucco del Community Day di Deino per Pokemon Go

L’evento trucco del Deino Community Day prende il via questo fine settimana, ma solo per alcuni in Pokemon Go.

Il team di supporto di Niantic ha rivelato che avrebbero riproposto l’evento per alcune delle persone colpite da problemi di interruzione quando l’originale si è tenuto a giugno.

Tuttavia, solo alcune regioni trarranno vantaggio dall’evento di trucco e sembra che alcune di quelle che si sono perse non avranno accesso a ciò che accadrà dopo.

Come confermato da Niantic Support, l’evento trucco del Deino Community Day si terrà sabato 16 luglio 2022 dalle 11:00 alle 14:00 ora locale. Tuttavia, a causa del modo in cui l’azienda ha monitorato l’interruzione, solo alcune regioni vedranno la replica apparire nel loro gioco.

Ciò include luoghi come Nuova Zelanda, Australia, India, Bangladesh e Pakistan. Per i giocatori che hanno sofferto di problemi in Nord America, non ci sono notizie sull’evento Deino make Up che apparirà il 16 luglio.

Il messaggio completo di Niantic Support su Twitter recita: “Ci scusiamo sinceramente per i problemi che si sono verificati nei nostri primi fusi orari (GMT+5 – GMT+12) durante il nostro Deino Community Day. Sabato 16 luglio 2022, dalle 11:00 alle 14:00 ora locale, si terrà un evento di trucco per le zone colpite.

I bonus dell’evento saranno i seguenti in Pokemon GO:

Fai evolvere Zweilous (Evoluzione di Deino) durante l’evento o fino a due ore dopo per ottenere un Hydreigon che conosce l’Attacco Brutale Caricato.

Bonus per i gruppi: se un numero sufficiente di Pokémon viene catturato con l’aiuto di un singolo modulo esca, Zweilous selvatico apparirà vicino al PokéStop attirato.

1/4 della distanza di schiusa quando le uova vengono poste nelle incubatrici durante il periodo dell’evento.

2× possibilità di ricevere Deino Candy XL catturando Deino

2× Caramelle per catturare i Pokémon

I moduli esca attivati ​​durante l’evento dureranno tre ore.

L’incenso attivato durante l’evento durerà tre ore.

Scatta qualche foto durante il Community Day per una sorpresa!

Un ulteriore scambio speciale può essere effettuato durante l’evento e fino a due ore dopo per un massimo di tre per la giornata

Gli scambi effettuati durante l’evento e fino a due ore dopo richiederanno il 50% di polvere di stelle in meno.

