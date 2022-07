Spiegazione dell’accesso anticipato a PS4 e Xbox

Il RimWorld Console Edizione la data di uscita è quasi arrivata e per coloro che hanno effettuato il pre-ordine, ci sono buone probabilità che ti divertirai presto.

Come confermato da Double Eleven, la versione PS4 e Xbox One del gioco arriverà questa settimana per tutti, indipendentemente dalla versione che prevedi di acquistare.

Ma con due diverse date di uscita da coprire, vale la pena sapere tutto ciò che sta accadendo questa settimana con il popolare Sim di sopravvivenza.

La data di uscita di RimWorld Console Edition è il 29 luglio 2022 alle 0:00 ora locale su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

Questo è quando tutti avranno accesso al gioco, indipendentemente dalla versione acquistata nel luglio 2022. Tuttavia, c’è un modo per iniziare a giocare a RimWorld in anticipo, incluso l’acquisto di un preordine del gioco.

Come confermato da Double Eleven, i possessori di Digital Deluxe potranno giocare con tre giorni di anticipo il 26 luglio, con un’uscita alle 00:00 ora locale. La Digital Deluxe include anche il bundle Royalty DLC, che sarà disponibile durante il periodo di accesso anticipato.

Il pacchetto RimWorld Console Edition Digital Deluxe costa $ 54,99 su PlayStation Store e allo stesso prezzo su Xbox Store. Va inoltre notato che RimWorld Console Edition non è attualmente elencato come in arrivo su Xbox Game Pass come versione Day One e non sarà disponibile come parte di un abbonamento.

Double Eleven ha anche dichiarato di non avere notizie sul fatto che ci sarà una versione nativa del gioco per PS5 o Xbox Series X, sebbene il titolo funzioni meglio su entrambe le piattaforme rispetto all’hardware di ultima generazione.

Per quanto riguarda il futuro, Double Eleven ha affermato che in futuro potrebbero arrivare più pacchetti DLC, anche se al momento non vi è alcuna garanzia e, sebbene non ci sarà il supporto per le mod, il team di sviluppo cercherà di espandere l’esperienza dell’edizione console nel futuro.

Un messaggio del team aggiunge: “RimWorld (PC) è un gioco in continua evoluzione e abbiamo deciso di allontanarci da quella versione di RimWorld, bloccando i contenuti mentre perfezioniamo, miglioriamo e sviluppiamo la nostra versione. Ciò significa che, sebbene siamo leggermente fuori sincronia con RimWorld (PC), siamo stati in grado di concentrarci sulla correzione dei bug, sull’ottimizzazione delle prestazioni e sul perfezionamento della nostra esperienza per i giocatori su console. Questa è sempre la stessa, fantastica esperienza RimWorld, ottimizzata esclusivamente per console con un’interfaccia utente completamente adattata che sfrutta al massimo ciò che un controller ha da offrire.

“Quando RimWorld Console Edition uscirà il 29 luglio, continueremo a migliorare la nostra versione del gioco, assicurandoci che i giocatori su console abbiano un’esperienza il più fluida possibile. Stiamo seguendo la nostra tabella di marcia e, sebbene desideriamo portare contenuti e funzionalità da RimWorld (PC), dobbiamo assicurarci che funzionino con la nostra nuova interfaccia utente, schema di controllo e siano ottimizzati per l’hardware della console”.

In altre notizie, Manutenzione FFXIV: per quanto tempo sono inattivi i server di Final Fantasy?