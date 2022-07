Spiegazione della data di rilascio di Rhapsody Apex Legends Mobile

Rhapsody è un nuovo personaggio in arrivo su Apex Legends questa settimana e i fan vogliono sapere se sarà giocabile su Mobile, così come su altre piattaforme.

Gli sviluppatori Respawn Entertainment hanno due versioni del suo gioco Battle Royale di successo disponibili sul mercato, entrambe free-to-play.

Ma mentre i fan ora possono accedere all’esperienza Apex più facilmente che mai, ci sono delle limitazioni, incluso dove potrai trovare Rhapsody come personaggio giocabile.

Questa settimana, Rhapsody diventa l’ultimo personaggio ad entrare nell’arena di King’s Canyon. E dopo aver rivelato il suo retroscena ufficiale e il modo in cui si collega all’universo più ampio, abbiamo anche scoperto che la data di uscita di Rhapsody è stata programmata per martedì 12 luglio 2022 su Apex Legends Mobile. Il nuovo personaggio viene fornito con un set unico di abilità che sembrano destinate a scuotere l’attuale meta. Ma ciò non si estenderà alla versione console o PC a luglio. A partire da ora, Rhapsody sarà giocabile solo in Apex Legends Mobile.

Respawn ha già confermato che le versioni Android e iOS del gioco avranno i propri contenuti e questo sembra estendersi a nuovi personaggi creati per l’esperienza mobile. Ciò non significa che le cose non cambieranno in futuro, ma per luglio 2022, Rhapsody sarà disponibile solo in Apex Mobile.

Il sito ufficiale di Apex Legends conferma che nuovi personaggi cadranno su Android e iOS, con il termine “Mobile-First” che lascia le porte aperte per un lancio più ampio su altre piattaforme in futuro.

Il post completo di Respawn recita: “Abbiamo lavorato duramente con Lightspeed Studios per espandere il mondo di Apex Legends con nuove leggende, mappe, gameplay, modalità, progressione ed eventi live incentrati sui dispositivi mobili. Se ti piace l’esperienza di Apex Legends su console e PC, adorerai Apex Legends su dispositivo mobile.”

E per coloro che vogliono prepararsi al suo arrivo, le abilità di Rhapsody possono essere trovate elencate di seguito e includono le seguenti scelte:

Passiva: orecchio dotato – Raccogli e visualizzi i suoni da una gamma estesa

Tattico: Hype Anthem – Gioca su un potente tracciato che velocizza i compagni di squadra vicini e ricarica gli scudi. Subire danni interromperà l’effetto.

Abilità definitiva: Rowdy’s Rave – Rowdy proietta un muro di luci lampeggianti che blocca la visuale e le scansioni in arrivo.

