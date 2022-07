Spiegazione della data di rilascio di Digimon Survive e del pre-ordine digitale

La data di uscita per Digimon sopravvive è finalmente alle porte e molti giocatori stanno aspettando la possibilità di prendere un preordine digitale del gioco.

Il gioco è stato annunciato per la prima volta nel 2018 ed è stato ritardato più volte durante il suo ciclo di sviluppo.

Ma ora Bandai Namco lancerà finalmente Digimon Survive questa settimana su Nintendo Switch, PS4, Xbox One e Steam.

ALTRO: Mario Kart 8 DLC Wave 2 Speranze aumentate

Digimon sopravvive | Trailer di gioco BridTV 10761 Digimon sopravvive | Trailer di gioco https://i.ytimg.com/vi/2wQi3BXhPSw/hqdefault.jpg 1046749 1046749 centro 13872

La data di uscita di Digimon Survive è stata fissata per venerdì 29 luglio nel Regno Unito e in Nord America. Alcune regioni avranno l’accesso un giorno intero prima, ma non ci sarà alcuna possibilità di giocare così presto nella maggior parte delle regioni.

Da quanto condiviso finora da Bandai Namco, Digimon Survive sarà giocabile su Nintendo Switch, PS4, Xbox One e Steam. La cosa interessante da notare è che nessuna di queste piattaforme offre attualmente un preordine digitale per il gioco.

I giocatori possono preordinare Digimon Survive tramite i partner di vendita al dettaglio, che possono essere trovati sul sito Web ufficiale del gioco. Ma per coloro che aspettano su PlayStation Store, Xbox Store e Steam, sembra che i preordini digitali non saranno una cosa.

Mentre i preordini fisici per il titolo sono ora aperti, i giocatori che acquistano Digimon Survive digitalmente tra il lancio e il primo mese del gioco riceveranno Guilmon e HP Support Equipment come contenuto bonus.

Ciò significa che anche se potresti avere difficoltà a trovare Digimon Survive digitalmente su Steam, Nintendo, Xbox e PlayStation prima del rilascio, non perderai alcuni dei bonus di preordine.

Il nuovo gioco Digimon è diverso dagli altri titoli rilasciati nel 2022 su console e PC. Descritto come un romanzo visivo ibrido e un gioco di ruolo tattico, i giocatori esploreranno un nuovo mondo, navigando tra incontri con amici e nemici, scoprendo glitch e indizi e impegnandosi in battaglie.

Descrivendo come funzionerà il gameplay tra le diverse aree del gioco, un post di Bandai Namco spiega: “La mappa del mondo aiuterà i giocatori a esplorare l’ambiente circostante, con molte interazioni importanti tra Takuma, i suoi amici e i loro Digimon. Le scelte contano in quanto possono avere un impatto non solo sulla storia e sul destino di alcuni personaggi, ma anche su come si evolvono alcuni Digimon.

“Le interazioni si dimostreranno utili anche durante la battaglia, poiché i giocatori potranno incoraggiare i loro Digimon a fornire loro potenziamenti e vantaggi e provare a parlare con i Digimon nemici con la possibilità di reclutarli nella loro squadra. Durante queste battaglie, il posizionamento sarà importante per ottenere un vantaggio, così come l’uso di oggetti e abilità per sopravvivere in questo mondo misterioso”.

In altre notizie, Dead By Daylight Update 6.1.1 DBD Patch Notes (26 luglio)