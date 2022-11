Spiegazione del finale della seconda stagione di Dark Desire: chi ha ucciso Julieta?

La contagiosa serie di thriller erotici originali spagnoli “Desiderio oscuro” porta il pubblico in un regno inquietante sotto la direzione di Leticia López Margalli. La vita di Alma Quintana prende una brutta piega dopo l’incontro con Dario Guerra. La storia bollente e scandalosa è altrettanto sconcertante e le maschere dei personaggi lo rendono ancora più difficile da decifrare. Le scene di sesso allettanti e il ventre psicoanalitico della storia mantengono il pubblico interessato, mentre i personaggi complessi alimentano il dramma. Seguire il sussurro del cuore porta spesso a vicoli oscuri di passione, ma c’è un modo per tornare indietro per Alma? O “non riuscirà mai a sfuggire a una cosa del genere”? Decodifichiamo il finale travolgente del racconto ammonitore. SEGUONO SPOILER.

Riepilogo della seconda stagione di Dark Desire

Le carte in tavola sono cambiate ancora una volta nella seconda stagione. Ricorderai che Esteban ha detto nel finale di stagione della prima puntata che aveva fatto tutto. La storia riprende con la conversazione di Esteban e Dario a New York, e vediamo che Esteban inizialmente ha nominato Dario per incontrare Alma, adescandolo con $ 50.000. Anche Esteban è stato condannato al carcere, ma è stato rilasciato tre mesi dopo per ordine di autorità superiori. Nel frattempo, è sopravvissuto a una sparatoria in chiesa usando la Bibbia come scudo, cosa che gli ha insegnato a rispettare Dio. Esteban e Alma hanno entrambi smesso di fumare e di bere.

Esteban evade di prigione e incontra Zoe, che lo trova rifugio nell’appartamento di Karina. Il disturbo da stress post-traumatico di Alma peggiora e continua a vedere Dario nei suoi sogni. Alma, che è tormentata, finisce in un gruppo di supporto guidato da Monica, dove incontra un’altra donna di nome Lys Antoine. Lys racconta al gruppo del mito di Eros e Psiche e di come la seduzione di Eros abbia intrappolato Psiche in un regno di confusione. Alma presume immediatamente che Esteban o Dario l’abbiano incastrata. Lys in seguito ammette di aver avuto una relazione turbolenta con Dario.

Dario sposa Julieta e Alma riceve un invito al loro matrimonio. Alma in seguito avverte Julieta del sinistro passato di Dario, ma Dario intravede Alma e fugge. Alma in seguito partecipa all’addio al nubilato di Dario. Julieta Lazcano è la figlia dell’amico di famiglia di Dario, Inigo Lazcano. Di conseguenza, il matrimonio è nei libri da un po’ di tempo, ma Alma tenta di persuadere Julieta che lei e Dario sono amanti. Dario intende fuggire con Alma perché le circostanze sono cambiate dalla sua apparizione nella fotografia. Si accoppiano, ma Dario se ne va quando riceve un messaggio da Julieta.

La condanna di Esteban e Montano implica Dario nell’omicidio, mentre Alma continua a credere che Dario sia innocente. Nel frattempo, Dario potrebbe non essere quello che pensano che sia, o potrebbe avere un doppelgänger. Leonardo tenta di avvertire Inigo di Dario, ma è più informato sul passato di Dario di Leonardo. Alla fine viene rivelato che Dario è il nipote di Lys, la moglie di Alberto, anche se Dario si riferisce a lei come sua “madre”. Dal momento che la polizia ha scoperto le benzodiazepine nel corpo di Julieta, l’attenzione si sposta su Alma. Il farmaco è usato per curare lo stress e potrebbe essere appartenuto ad Alma. Scoprono il telefono di Julieta, che contiene un video compromettente di Dario e Alma. Alma e Dario cercano di localizzare la valigia di Lucinda, ma Esteban organizza uno stratagemma.

Mentre Alma sospetta Esteban dell’omicidio perché era presente sulla scena, i loro sospetti vengono infine dissipati. Il nuovo filmato dell’addio al nubilato di Julieta mostra Alma e Dario sul tetto, con una luce blu che indica un’altra persona. Lys è stata quella che è andata a consegnare l’abito da sposa fingendosi Beatriz e forse ha inviato il video al telefono di Julieta. Dario parte con Lys, mentre Alma entra nella stanza di Dario e scopre un video inquietante. Dario stava facendo sesso con Lys il giorno del suo diciottesimo compleanno e Alberto li colse sul fatto.

Mentre il video finisce qui, i flashback mostrano Dario che fugge per salvarsi la vita, ma Alberto lo raggiunge a metà. Alberto intendeva sparare a Dario, suo nipote e figlio adottivo, ma Lys ha prima sparato ad Alberto. In seguito, Lys e il dottor Gorrea avvelenarono a morte Alberto. Dopo l’omicidio, Lys progettò di fuggire a Parigi con Dario, ma Dario la tradì e le derubò il petto. Nel presente, Alma sta diventando sempre più perplessa mentre la realtà si sgretola sotto i suoi piedi. Dario cerca di persuadere Alma che qualcuno, forse Lys, sta usando la sua identità per rubare la sua fortuna. Nel frattempo, il “doppelgänger” di Alma irrompe nel suo appartamento e la attacca.

Lys era nella festa, secondo il nuovo filmato, e Alma si rende conto del ruolo di Lys nella storia. Dopotutto, trovano la valigia di Lucinda e una foto mostra Lucinda che dà alla luce due gemelli, che in seguito scopriamo essere una bufala. La relazione di Zoe con Karina va in pezzi dopo che è andata a letto con Mauricio. Esteban e Montano vedono anche l’impostore Dario, Mark Jennings. Tracciare l’identità di Mark Jennings rivela un caso di furto di identità. Esteban riunisce tutti per ascoltare la storia di Lys. Viene imprigionata a causa delle prove incriminanti. Ma l’assassino viene rivelato nel finale e non è Lys.

Finale della seconda stagione di Dark Desire: chi è l’assassino?

Alma alla fine si rende conto che Dario è l’assassino. Le bugie di Dario stanno gradualmente venendo alla luce a questo punto. Per quanto sia un manipolatore, la storia del doppelganger inizia a mostrare crepe e crepe. Dario in seguito ammette ad Alma di aver inventato il fratello gemello per evitare Lys. Ha anche prelevato fondi dal suo conto Andorra, credendo che Lys lo froderà. Tuttavia, l’ultima confessione di Lys ad Alma rivela che Dario le ha rubato i soldi. Ammette anche che Dario l’ha costretta a uccidere Alberto e avverte Alma di fuggire dal demone finché può ancora.

Alma finisce sullo stesso tetto in cui è saltata Julieta, chiamando Dario con un cambia voce. Dario va sul tetto per trovare Esteban nell’edificio vicino dopo che lei lo accusa di aver ucciso Julieta. Va nell’altro edificio alla ricerca di Esteban, ma invece trova Alma. Fino a quando Alma non gli inietta il siero della verità, Dario sostiene che si trattava di una cospirazione di Alma (un classico caso di incolpare le vittime). Per quanto contorto com’è, Dario si rifiuta di confessare la verità, ma rimangono segni rivelatori. Julieta minaccia di dire a Inigo della relazione di Dario con Alma, e Dario si rifiuta di lasciargliela. Poiché Lys aveva già drogato Julieta, buttarla giù dalla terrazza era semplice.

Dario è vivo o morto?

Alla fine, quando messo alle strette, Dario rivela i suoi veri colori. Inchioda Alma a terra e inizia a ferirla. Fortunatamente, Esteban arriva presto e spara a Dario. Dario si riprende dalla ferita da proiettile. Sembra che lo faccia e finisce in ospedale. Alma porta un palloncino, simile a quello che Dario ha portato all’anniversario di Alma nella prima stagione. Il palloncino ha un dito medio disegnato su di esso e, nonostante Dario sia vivo, le sue mani sono ancora ammanettate. Mentre Lys non sembra essere stato rilasciato, Dario viene imprigionato. Sei curioso di sapere cosa succede ai soldi di Dario. Forse Inigo c’entra qualcosa, ma nulla può compensare la perdita della figlia.

