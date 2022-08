Spiegazione dei principali attori e tradizioni di World of Warcraft: Dragonflight

Mondo di Warcraft i giocatori stanno guadando territori inesplorati da un po’ di tempo ormai, facendosi strada attraverso i regni della Morte dentro Shadowlands. Dragonflight, la prossima espansione, attualmente in versione alpha, sembra un reset narrativo. I giocatori stanno tornando su Azeroth e le Isole del Drago sembrano essere il luogo di alcune avventure fantasy vecchio stile.

Naturalmente, in un gioco così lungo e narrativamente denso come Mondo di Warcraft, niente è mai veramente semplice. Sembra che Blizzard stia tornando su molti vecchi fili della trama e reintroducendo personaggi più vecchi. Se ti sei preso una pausa da Azeroth, ma Dragonflight ha suscitato il tuo interesse, ecco tutto ciò che devi sapere sul cast della prossima espansione.

[Ed. note: This article contains mild spoilers from Public Test Realm content.]

Sembra Dragonflight inizia fresco sulla scia di un salto temporale – qualcosa di assolutamente necessario, da quando fino a Shadowlands, ogni espansione ha coperto una finestra cronologica di circa uno o due anni. Sono passati “diversi” anni e le cose sono cambiate. I personaggi si sono riposati e guariti, c’è stato un matrimonio di elfi reali e Azeroth è fuori dal treno di crisi e guerre costanti e incessanti. Allora, cosa stanno combinando tutti i principali attori?

L’Orda e l’Alleanza

L’Orda si trova in una situazione narrativa molto interessante, grazie alla lunga e talvolta terribile storia di Sylvanas Ventolesto che si è svolta attraverso Battaglia per Azeroth. L’Orda ha fatto pace con l’Alleanza, ma ciò non cambia il passato violento della fazione, poiché ha commesso un genocidio sotto il comando di Sylvanas, bruciando Teldrassil e la casa degli Elfi della Notte e uccidendo tutti coloro che vivono lì. È qualcosa con cui la narrazione cerca di lottare, e di conseguenza i personaggi dell’Orda si trovano in una posizione imbarazzante. In questo momento, l’Orda è guidata da un consiglio di persone equilibrate invece di un Capoguerra, e sembra che stia andando bene.

L’Alleanza, invece, non ha apportato modifiche strutturali. Sono ancora una monarchia, guidata da un Sommo Re. Anduin Wrynn, il tenero e dolce ragazzo di Warcraft, è ancora piuttosto traumatizzato dagli eventi di Battaglia per Azeroth e Shadowlands, quindi si prende un congedo. Poi c’è il sovrano reggente che ha preso il posto di Anduin: Turalyon, un eroe di guerra degli anni ’95 Warcraft 2 che è scomparso alla fine del gioco ed è riapparso solo nel 2016 Legione. Non solo è stato fuori dallo schermo per due decenni, ma nel gioco ha trascorso mille anni in una dimensione spaziale combattendo una guerra infinita contro i demoni. In quanto tale, è diventato una specie di poliziotto e resta da vedere se sarà in grado di governare l’Alleanza in modo efficace.

Nel complesso, le due fazioni sono in pace. Diamine, ora i giocatori di entrambe le parti possono anche giocare insieme. Ciò significa che abbiamo bisogno di una sorta di nemico su cui concentrarci – dopotutto, come dice la vecchia barzelletta, è il Guerrafranchising artigianale.

Ops! Tutti i draghi!

L’espansione è chiamata Dragonflight, quindi ovviamente ci sono molti draghi: lo Stormo dei Draghi Rosso, Blu, Verde, Bronzo e Nero, insieme ai loro leader e Aspetti. Alla fine di Cataclisma, gli Aspetti del Drago rinunciarono alla maggior parte del loro potere per sconfiggere Alamorte, l’Aspetto folle dello Stormo del Drago Nero. Sembra che gran parte di questo potere sia stato o sia attualmente in procinto di essere ripristinato; i draghi non sono più sterili e siamo nella nuova era dei draghi. Pulito!

Alexstrasza, la Regina dei Draghi e Aspetto dello Stormo dei Draghi Rossi, sarà uno dei principali donatori di missioni e NPC con cui viaggiamo. È stata una parte importante del franchise sin dai giochi RTS, ed è generalmente un tipo benevolo: Alexstrasza ha aiutato gli eroi in L’ira del Re dei Lich e Cataclisma e ci volle anche del tempo per aiutare a salvare un’anima perduta dal flagello della non morte.

Kalecgos, l’Aspetto della Magia e leader dello Stormo dei Draghi Blu, è relativamente inesplorato. Ha recitato in un manga nel 2005 e ha frequentato brevemente Jaina Proudmoore qualche anno dopo, ma è una tabula rasa. Così è Merithra of the Dream, il nuovo leader del Green Dragonflight. Ha assunto il ruolo dopo che i giocatori hanno ucciso sua madre, una Ysera corrotta, in Legionee salvò l’anima di Ysera legandola al regno di Ardenweald Shadowlands. Ha delle grandi scarpe da riempire, quindi probabilmente impareremo di più su di lei Dragonflight.

Gli ultimi due leader sono i più interessanti. Irathion è il figlio del suddetto malvagio, Deathwing impazzito, ed è in missione per riscattare il suo Dragonflight. Il problema è che Wrathion fa schifo: è giovane, impulsivo e tende a correre con un’idea, invece di confrontarsi con i suoi amici. Di conseguenza, è uno dei personaggi più amati Mondo di Warcraft.

Poi c’è l’Aspetto Bronzo Nozdormu. I giocatori hanno imparato di nuovo Cataclisma che Nozdormu è destinato a cadere nella corruzione e cercare di sabotare tutte le linee temporali dell’universo. Finora, Nozdormu è piuttosto freddo… ma c’è una vera bomba a orologeria in quel personaggio che potrebbe esplodere durante Dragonflight.

Presto Dragonflight i contenuti disponibili per il test vedono gli Aspetti, l’Orda e l’Alleanza che lavorano insieme per fermare minacce come i Proto-Drachi primordiali e i loro culti elementalisti, oltre a scoprire i segreti dietro la nuova razza giocabile, i Dracthyr, che sembrano essere come un esperimento scientifico nascosto che Deathwing finalmente si è scatenato sul mondo.

Azeroth stesso sembra essere un posto decente in cui Dragonflighte il nostro viaggio alle Isole del Drago sembra molto più ottimista e avventuroso dei punti di partenza delle ultime espansioni. Ma ci sono alcune miniere narrative nascoste accuratamente posizionate dagli sceneggiatori in personaggi come Nozdormu e Turalyon che probabilmente causeranno complicazioni prima o poi. Dopotutto, i giocatori devono fare raid qualche cosa per il loro dolce bottino.