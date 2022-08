Spelljammer: Adventures in Space di D&D richiede uno strano avviso di contenuto

Il riavvio di Dungeons & Dragons della fantasiosa ambientazione di Spelljammer è senza dubbio il rilascio da tavolo più atteso dell’anno (seguito da vicino da Dragonlance). I fan hanno atteso per decenni per rivisitare il posto tra le stelle e il nuovo set in tre volumi intitolato Spelljammer: avventure nello spazio uscirà il 16 agosto. Ma attenzione: il modulo contiene un paio di oggetti, inclusi i nemici, che i Dungeon Master potrebbero voler modificare o evitare del tutto quando giocano con il loro gruppo normale.

[Content warning: This article includes images of clowns and spiders.]

Oltre all’ippopotamo (giff) di Spelljammer e ad altre stranezze astrali, l’ambientazione ospita anche una banda particolarmente pericolosa di clown ultraviolenti. Se scegli di guardare da vicino l’immagine sopra, puoi vedere i loro volti pallidi che sbirciano dall’ombra.

“Quello che stiamo guardando qui è un galeone spaziale modificato”, ha detto il direttore creativo Chris Perkins durante un recente evento di anteprima per la stampa. “Hanno messo un grande clacson a prua e hanno una catapulta lancia-torta sul castello di poppa.”

Perkins ha affermato che l’aggiunta di maniacali clown spaziali è un cenno al classico cult degli anni ’80 Killer Klown dallo spazio – non ha lo scopo di innescare le fobie di nessuno. Lontano da esso; queste creature “stravaganti” sono in realtà lì per fornire un po’ di sollievo comico, “un contrappunto per alcuni degli elementi più seri nell’ambientazione” che include elementi di “horror cosmico”. Ma se hai qualcuno nel tuo gruppo con un serio problema con i clown, allora dovrai evitare questo particolare incontro. Ovviamente, un buon DM dovrebbe conoscere gli argomenti più importanti dei propri giocatori con largo anticipo dopo aver stabilito dei limiti chiari durante una chat pre-partita, comunemente chiamata sessione zero.

Un altro elemento strano dell’ambientazione originale di Spelljammer sono i neogi, creature crudeli descritte come “un incrocio tra un ragno lupo e una murena”. Quindi, peloso sotto e scivoloso sopra. Nel nuovo Spelljammer, i neogi saranno tra i nemici del giocatore. A parte il loro aspetto spaventoso, la vista delle loro navi potrebbe anche essere allarmante per i giocatori aracnofobici. Le enormi navi lunghe 175 piedi hanno letteralmente la forma di ragni, con arti giganteschi artigli che si allungheranno per catturare altre navi in ​​modo che le squadre di abbordaggio possano attraversare di corsa e fare il loro lavoro sporco.

Ovviamente, nella tua campagna casalinga, i DM possono apportare modifiche al volo per far sì che quei nemici e le loro navi assomiglino a tutto ciò che vogliono.

“Presentiamo quelle navi come una sorta di esempio”, ha detto Perkins, notando che l’originale Spelljammer conteneva un pesante elemento di wargaming, con mappe di battaglia a griglia e gettoni per astronavi nemiche e alleate. “Essi vanno dal tipo previsto di galeoni spaziali a cose bizzarre come questa – e navi martello e navi calamari. Molte delle navi Spelljammer sono in qualche modo modellate su creature. […] È qualcosa che abbiamo preservato. Penso che sia uno degli elementi chiave che in qualche modo definisce Spelljammer”.

La nuova grafica per i ragni notturni Neogi sembra essere molto fedele all’originale, chiamati ragni della morte, con l’astronave brillantemente illuminata di Jessica Nyugen che mantiene le stesse linee e colorazione della versione del 1989, illustrata da Jim Holloway.

Negli ultimi anni, Wizards of the Coast ha fatto una grande dimostrazione nell’evitare problemi di essenzialismo razziale, espandendo ad esempio i drow per consentire una varietà di allineamenti diversi dal vero male. I neogi sono canonicamente tra i peggiori del peggio, con un’intera struttura sociale che fa affidamento sulla schiavitù. “Possedere o essere posseduti” è lo stile di vita neogi, secondo i libri originali. Quindi, Wizards massaggierà alcuni elementi di questa e di altre razze canoniche per un pubblico moderno? Sì e no, secondo Perkins.

I Mindflayer saranno presenti nell’ambientazione rivista, navigando attraverso lo spazio nelle loro navi nautiloidi a forma di mollusco. Quelli che hanno giocato Porta di Baldur 3 o che hanno visitato il gelido nord in Icewind Dale: Rime of the Frostmaiden hanno anche incontrato queste persone malvagie e mangia-cervello in passato. Sono ancora fondamentalmente cattivi al 100%, così come alcuni degli osservatori (mostri giganti a forma di testa fluttuante) che incontrerai anche in Spelljammer. Ma altre gare nell’ambientazione avranno molte più sfumature che mai.

“Con altri tipi di creature volevamo solo mostrare che ci sono strati lì [and] che a volte […] le tue aspettative possono essere ribaltate”, ha detto Perkins, in risposta alla domanda di Polygon. “Questa domanda mi ha fatto venire in mente una delle mie preferite Star Trek: La prossima generazione episodio intitolato “Io, Borg” in cui, per la prima volta, vediamo una sorta di lato più comprensivo di quella che in precedenza era stata una specie di razza monolitica nei Borg. Penso che sia sempre una possibilità all’interno di questa ambientazione, e molte creature che incontri sia nell’avventura che appare nel prodotto che nell’arte più ampiamente descritta in [Boo’s Astral Menagerie]che c’è un intervallo lì. […] I vampirati possono essere cattivi, ma a volte ne trovi uno buono. E a volte puoi fare affari con loro. E a volte sono tuoi amici, ea volte sacrificheranno persino la loro vita per salvarti”.

Spelljammer: avventure nello spazio includerà un’avventura di 64 pagine intitolata Luce di Xaryxis. Il cofanetto, che include uno schermo DM, è disponibile per il preordine ora online e presso il tuo negozio di giochi locale, dove presenta una copertina unica di Hydro64.