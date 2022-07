Sorprendentemente, Goku è già stato modificato in DNF Duel da fan dedicati

Arc System Works è al passo con i suoi giochi di combattimento 3D-anime, con giochi come Dragon Ball FighterZ e Guilty Gear Strive che consolidano lo studio come uno dei migliori del genere. La qualità costante degli sviluppatori può essere attribuita alla somiglianza dei motori tra tutti i loro titoli, il che ha permesso a un modder di inserire Goku da Dragon Ball FighterZ in DNF Duel.

Esatto, Goku è ovunque ora. L’utente di Twitter @WistfulHopes è un noto modder che lavora su molti giochi di combattimento di Arc System Works, in precedenza modificando Goku, Sin Kiske e persino Ragna the Bloodedge (completamente personalizzato!) in Guilty Gear Strive. Ora, sta tentando di aggiungere Goku in DNF Duel e farlo funzionare all’interno delle meccaniche del gioco.