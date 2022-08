Sony ritiene che Microsoft, proprietaria degli sviluppatori di Call of Duty Activision Blizzard, possa influenzare la scelta della console

Sony non è molto contenta della prospettiva che Microsoft possieda Activision Blizzard e, per estensione, Call of Duty.

Microsoft ha acquistato Activision Blizzard per $ 69 miliardi a gennaio e l’acquisizione è in fase di revisione per l’approvazione da parte delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo, con ogni paese che gestisce il processo in modo diverso. Il Brasile ha fornito alle società di giochi che operano in quel mercato, tra cui Sony, Ubisoft, Warner Bros. Games, Riot Games e Bandai Namco, un questionario (individuato e tradotto da ResetEra) chiedendo loro di esprimere le loro opinioni sull’acquisizione che ha suscitato shock in tutto il settore . Le loro risposte sono state rese pubbliche nel database della Pubblica Amministrazione brasiliana (con alcuni passaggi redatti per motivi di riservatezza).

Le risposte di Sony sembravano essere le più negative. Il colosso PlayStation ha affermato che Microsoft, proprietaria di Call of Duty, potrebbe influenzare la scelta della console da parte dei giocatori, nonostante Microsoft abbia affermato che la serie di giochi rimarrà multipiattaforma. I giocatori già rimuginano sulla scelta delle console in base al prezzo e alle caratteristiche, tra gli altri fattori, quindi crede che Microsoft possiede Call of Duty, non avranno altra scelta che acquistare una console Xbox invece delle altre solo per il bene di quel gioco.

Sony ha anche affermato che il franchise di Call of Duty è così popolare da non avere rivali, arrivando al punto di confrontarlo con Battlefield di EA. Ha scritto che i giochi di Call of Duty “tendono ad essere franchise di lunga durata con grandi budget, cicli di sviluppo pluriennali e seguiti fanatici. E nonostante budget e risorse elevati, nessun altro sviluppatore è riuscito a creare un franchise per rivaleggiare con Call of Duty di Activision, che si distingue come categoria di gioco a sé stante”.

Per dimostrare il suo punto, Sony ha citato uno studio del 2019 secondo cui Call of Duty è l’unico franchise di videogiochi a entrare nella top 10 dei franchise di intrattenimento più redditizi al mondo, tra cui Game of Thrones e Harry Potter, l’ultimo dei quali ha Hogwarts Legacy in uscita durante le festività natalizie. Ha anche affermato che Activision Blizzard continua a reclutare sviluppatori per Call of Duty per aumentare la sua già gigantesca forza lavoro e migliorare i talenti che un franchise rivale in arrivo dovrebbe affrontare un compito quasi impossibile in termini di competizione.

Le opinioni di Sony sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft potrebbero sembrare ipocrite, considerando che ha acquistato Bungie per $ 3,6 miliardi nemmeno due settimane dopo l’ultima acquisizione. L’acquisto di Microsoft deve ancora essere approvato da 20 autorità di regolamentazione così com’è e l’opinione di Sony potrebbe fare o rompere l’accordo.