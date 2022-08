Sony aumenta il prezzo della PS5 in alcune regioni a causa delle sfide economiche

La PlayStation 5 ha attraversato un periodo difficile sin dal suo lancio, alle prese con problemi di fornitura di chip, una pandemia globale e la dura concorrenza delle console Nintendo Switch e Xbox durante questa generazione. È sempre stato difficile per i fan mettere le mani su PS5, ma ora sembra che stia per diventare ancora più difficile poiché Sony annuncia l’intenzione di aumentare il prezzo di PlayStation 5 in diverse regioni.

In un post sul PlayStation Blog, il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha spiegato che, a causa della situazione economica in corso in diverse regioni, “SIE ha preso la difficile decisione di aumentare il prezzo al dettaglio consigliato (RRP) di PlayStation 5 in mercati selezionati”. Citando l’inflazione globale e le tendenze valutarie in tutto il mondo, Ryan afferma che l’aumento è necessario per prevenire un impatto sulle operazioni dell’azienda.

Questo aumento di prezzo non avrà ripercussioni su tutte le regioni. Finora, gli Stati Uniti sono stati risparmiati, ma le seguenti regioni vedranno aumentare il costo della PS5: Europa: + € 50, Regno Unito: + £ 30, Giappone: + ¥ 5.000, Cina: + 400 RMB, Australia: + AUD $ 50, Messico: + 1000 pesos e Canada: + CAD $ 20.

Queste modifiche all’RRP entreranno in vigore immediatamente tranne che in Giappone, dove la PS5 continuerà a essere venduta al vecchio prezzo fino al 15 settembre. Questo aumento di prezzo è in media di circa il 10% in molti dei mercati in cui viene venduta la console, il che potrebbe influire sulle vendite durante le festività natalizie del 2022. Sicuramente offre un vantaggio a Microsoft, che deve ancora indicare che i prezzi aumenteranno per la famiglia di console Xbox.