Sony annuncia il live streaming di PlayStation State of Play per il 13 settembre

Sony trasmetterà una nuova presentazione sullo stato di avanzamento martedì 13 settembre. Lo stato di avanzamento di settembre sarà trasmesso in streaming live alle 18:00 EDT/15:00 PDT, sui canali PlayStation Twitch e YouTube.

L’evento digitale State of Play di martedì durerà circa 20 minuti, ha affermato Sony Interactive Entertainment sul PlayStation Blog. Lo streaming promette nuove rivelazioni e aggiornamenti per 10 giochi su PlayStation 5, PlayStation 4 e PlayStation VR2. Sony ha affermato che il suo prossimo State of Play includerà aggiornamenti dai suoi partner giapponesi “insieme ad alcune altre sorprese da parte di sviluppatori di tutto il mondo”. (Il Tokyo Game Show di quest’anno inizia giovedì, da qui il focus sugli studi giapponesi.)

Per quanto riguarda i giochi che vedremo, gli stretti partner giapponesi di PlayStation includono Capcom, che ha una nuova importante espansione in arrivo Resident Evil Villageun remake di Resident Evil 4, Combattente di strada 6e un gioco nuovo di zecca, Esprimibile, nel suo programma; e Square Enix, che pubblicherà Abbandonato all’inizio del prossimo anno e Final Fantasy 16 la prossima estate. Ovviamente, la stessa Sony ha in programma una versione importante per la fine dell’anno, Dio della guerra Ragnarokche potrebbe anche ottenere un po’ di attenzione martedì.

Oltre a ciò, i fan di PlayStation dovranno solo sintonizzarsi sullo stato di avanzamento di martedì per vedere cos’altro ha nella manica l’azienda.