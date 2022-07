Sono trapelati i filmati per il nuovo livello di Fall Guys ispirato a Sonic

Secondo le indiscrezioni, Fall Guys: Ultimate Knockout avrà un grande crossover Sonic alla fine dell’estate. Mediatonic ha anticipato un simile crossover con immagini ufficiali, ma i data miner ne hanno scoperto di più. Un minatore di dati ha scoperto nuovi costumi per i personaggi e un nuovo livello basato sui giochi di Sonic. Se non vuoi essere viziato su ciò che verrà dopo, ti consigliamo di non leggere oltre. Il nuovo livello di Sonic si chiama Bean Hill Zone, basato sull’iconica Green Hill Zone.

I dati di FGPancake su Twitter e YouTube hanno estratto diverse immagini per il prossimo palco di Sonic a giugno. Hanno trovato dati su nuovi costumi di Sonic e un’icona Bean Hill Zone. I costumi che Pancake ha trovato sono basati su Super Sonic, Tails e Dr. Robotnik: Sonic e Knuckles sono già stati inclusi in Fall Guys. Pancake ha ora ottenuto filmati di gioco della Bean Hill Zone e li ha pubblicati sul loro canale YouTube. Il palco è un’arena a forma di rettangolo piena di molteplici ostacoli, tra cui le iconiche sorgenti rosse dei giochi di Sonic.

Non c’è un obiettivo finale di Bean Hill Zone e il filmato mostra il personaggio di Pancake che viaggia per il palco. Ci sono tubi in cui i giocatori possono entrare che li trasporteranno in altre parti del palco. Puoi anche correre attraverso strutture circolari che le accelereranno e ci saranno tracce di tapis roulant sullo strato superiore del palco. Pancake ha anche rivelato nel video che il palco può avere Rings, ma il filmato mostra che non potevano interagire con loro.

I Sonic Rings faranno probabilmente parte di un nuovo Round per la collaborazione di Sonic. La nuova icona Bean Hill Zone trovata da Pancake suggerisce questo e il Round potrebbe potenzialmente riguardare la squadra che guadagna più anelli alla fine della fase. Il palco ospiterà probabilmente molti altri round, come Jinxed e Tail Tag.