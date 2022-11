Sono iniziate le fughe di notizie di Pokémon Scarlatto e Viola: spoiler in arrivo

I fan di Pokémon vorranno stare molto attenti nelle prossime settimane, poiché i nuovi giochi della serie, Scarlet e Violet, hanno iniziato a trapelare su Internet prima della data di uscita del 18 novembre. I giocatori che vogliono entrare nei nuovi giochi il più freschi possibile vorranno stare attenti a quali siti visitano fino al giorno del lancio.

La fuga di notizie sembra aver avuto origine su Twitter da un account chiamato Presidentlilna1, che sembra avere una prima copia di Pokémon Violet. Ha condiviso più screenshot dei giochi in arrivo, molti dei quali non sono stati visti prima. Non pubblicheremo le immagini qui, ma se sei interessato, puoi trovare facilmente le informazioni su Reddit e 4chan.

Le fughe di notizie rivelano l’evoluzione di Fuecoco, nuove forme, oggetti e Pokémon invisibili chiamati Flamigo e Tarountula e una mappa di Paldea. I giocatori possono aspettarsi che queste immagini vengano rimosse e ripubblicate altrove nei prossimi giorni, e ulteriori informazioni e fughe di notizie arriveranno man mano che ci avviciniamo all’uscita del gioco nelle prossime settimane.

Questa non è la prima volta che Pokémon subisce una perdita. Negli ultimi giorni, abbiamo visto Gimmighoul trapelare prima della sua rivelazione ufficiale. Nel luglio 2022 abbiamo assistito a una fuga di notizie significativa che includeva informazioni sul Pokedex, nuovi Pokémon, nuove evoluzioni e dettagli della storia.

Prendi le nuove fughe di notizie e le informazioni con un sano pizzico di sale, poiché non è chiaro se siano legittime. I giocatori che vogliono evitare spoiler sulle nuove fughe di notizie dovrebbero fare attenzione sui social media, evitare i subreddit Pokémon, disattivare le parole chiave e le frasi associate al gioco e non fare clic o controllare i collegamenti che potrebbero includere informazioni su Pokémon Scarlet e Violet.