Sonic Triple Trouble 16-bit fa rivivere la classica uscita Game Gear di Sonic

Uno dei giochi Sega Game Gear di Sonic ha ricevuto un restyling a 16 bit grazie a un progetto appassionato. Lo sviluppatore fan Noah Copeland ha lanciato ieri Sonic Triple Trouble 16-Bit per Windows su Gamejolt dopo aver rilasciato la demo nel 2019.

Sonic Triple Trouble è stato originariamente rilasciato nel novembre 1994 e, sebbene i critici pensassero che il gioco fosse divertente, specialmente con l’aggiunta di veicoli, lo hanno stroncato per mancanza di originalità. Più di 20 anni dopo, Copeland ha cercato di rifare Sonic Triple Trouble a 16 bit dopo averlo giocato e aver pensato che fosse un buon gioco fortemente limitato dalla programmazione a 8 bit, secondo un’intervista del 2018 con Sega-16.

“E se Sonic Triple Trouble fosse stato originariamente rilasciato su Sega Genesis / MegaDrive, dopo Sonic 3 e Knuckles?” ha chiesto Copeland nella descrizione del gioco. Secondo l’utente di ResetEra The Deleter, ha messo in atto quel piano ricreando il gioco per farlo assomigliare alla grafica generata da Genesis e aggiungendo ulteriori design dei livelli e espedienti in modo che sembri segua Sonic 3 e Knuckles come un successivo Rilascio della Genesi.

Per vederlo di persona, dai un’occhiata al teaser trailer del gioco che Copeland ha rilasciato il mese scorso. I flash possono causare convulsioni, quindi puoi saltare il video se ti capita di avere problemi di fotosensibilità.

Sonic Triple Trouble 16-Bit non solo ha reso realtà il design dei livelli extra e gli espedienti, ma ha anche aggiunto fasi speciali 3D e fisica 360 Sonic. E per la prima volta in assoluto, potrai passare da Sonic a Tails in tempo reale nello stile di Sonic Heroes, il che può essere utile a seconda della situazione in cui si trovano.

Sonic Triple Trouble 16-Bit è disponibile per il gioco gratuito e Copeland ha affermato che presto uscirà una versione per Android.