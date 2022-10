Sonic Frontiers riceverà un fumetto e un’animazione prequel, con il cast principale

Sappiamo già che la trama di Sonic Frontiers incorporerà in qualche modo i leggendari Chaos Emerald, ma non conosciamo ancora l’esatta configurazione per la nuova avventura di Sonic. Sega sta cercando i suoi fan però: un nuovo fumetto e animazione di Sonic verranno rilasciati presto, prima del lancio del gioco.

Come annunciato su Twitter, “un fumetto digitale in due parti prologo di Sonic Frontiers” debutterà sull’account ufficiale di Sonic. Intitolata “Convergence”, la sua storia porterà agli eventi di Frontiers e presumibilmente spiegherà perché il mondo aperto del gioco è strutturato in questo modo. Sulla copertina del primo numero ci sono lo stesso Sonic, Tails, Amy Rose e il dottor Eggman, quattro delle figure centrali nella tradizione di Sonic. Non c’è alcuna indicazione che Knuckles, Big the Cat o il nuovo arrivato Sage appariranno in questi fumetti, sebbene siano tutti nel gioco. La prima parte del fumetto uscirà martedì 18 ottobre e una sorta di animazione prequel verrà rilasciata nel prossimo futuro. Presumibilmente presenterà gli stessi personaggi ed eventi del fumetto ma in movimento.