Sonic Frontiers esamina la data dell’embargo e le prime impressioni emozionanti

La data dell’embargo di revisione per frontiere soniche è stato rivelato da Metacritic e ci sono alcune impressionanti prime impressioni in giro da punti vendita che sono stati in grado di visualizzare in anteprima il gioco a giugno e settembre.

Non ci resta che attendere un’altra settimana prima del ritorno dell’iconica mascotte SEGA. In vista del lancio, SEGA ha rilasciato un’animazione prologo chiamata Divergence con Knuckles. Fornisce un po’ di storia prima del lancio e mostra come viene coinvolto il combattente delle nocche.

Siamo davvero curiosi di vedere come funziona il mondo aperto di Sonic Frontiers, e la buona notizia è che le impressioni finali verranno fornite in meno di una settimana.

La data dell’embargo di revisione per frontiere soniche è il 7 novembre

Questo viene per gentile concessione di Metacritic su Twitter. Non sono stati condivisi i tempi, ma le impressioni finali dei punti vendita verranno pubblicate quel giorno.

Le previsioni per l’aggregato complessivo nelle risposte mostrano l’incertezza tra i fan. Alcuni prevedono che atterrerà da qualche parte negli anni ’60, mentre altri sperano che si collocherà negli anni ’70 e forse negli anni ’80.

Come mostrato in una classifica dei migliori giochi Sonic 3D di Gamerant, gli aggregati complessivi su Metacritic sono per lo più poco brillanti per il riccio blu. Sonic il riccio Il 2006 ne ha 46, Sonic e il cavaliere nero 54, Forze soniche 62, e Sonic scatenato 63. Il punteggio più alto è Sonic Adventure 2 dal 2002 con 89.

Prime impressioni

Alcune delle prime impressioni per frontiere soniche sono eccitanti e pieni di speranza.

A giugno, IGN ha potuto vedere in anteprima quattro ore del mondo aperto del gioco. Hanno notato che c’era un sacco di pop-in a causa della riproduzione di una build iniziale, ma hanno elogiato il mondo aperto e hanno detto che “è un nuovo entusiasmante passo avanti per la serie Sonic in un territorio inesplorato e… sembra aver colpito una formula vincente’.

Oltre a IGN, anche l’Independent ha avuto l’anteprima del gioco a settembre, e ha affermato che ha alcuni inciampi, ma ha anche molto potenziale e “potrebbe finalmente essere il gioco che i fan di Sonic the Hedgehog stavano aspettando da decenni”.

Infine, Sonicstadium è stato in grado di visualizzare in anteprima il gioco anche a settembre, e sono rimasti molto entusiasti del gameplay, cautamente ottimisti riguardo alla presentazione.

