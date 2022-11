Sonic Frontiers è multiplayer o cooperativo? Spiegazione del gameplay open world

frontiere soniche esce molto presto e il suo gameplay open world è molto eccitante nonostante non ci sia multiplayer o cooperativa coinvolti.

Non ci resta che attendere ancora un po’ prima del ritorno dell’iconica mascotte SEGA. In vista del lancio, SEGA ha rilasciato un’animazione prologo chiamata Divergence con Knuckles. Fornisce un po’ di storia prima del lancio e mostra come viene coinvolto il combattente delle nocche.

Tutto nel gioco sembra fantastico, ma non aspettarti alcun gameplay online.

Sonic Frontirs ha la modalità cooperativa multiplayer?

Non ci sono multiplayer online o cooperativa frontiere soniche.

Come notato su Steam, il gioco è rigorosamente solo per giocatore singolo. Giochi nei panni di Sonic che è rimasto bloccato e sta cercando gli smeraldi del caos scomparsi.

La mancanza di gameplay online non è sorprendente. Anche se alcuni potrebbero essere delusi dalla mancanza di cooperativa o di una meccanica contro, la buona notizia è che il resto del gioco sembra fantastico.

Gli sviluppatori hanno evitato di etichettarlo come open world, ma il gioco ha un enorme sandbox da esplorare.

È un mondo aperto?

frontiere soniche sembra avere un mondo aperto, ma l’ufficiale creativo Takashi Iizuka ha suggerito che forse non è il modo migliore per descrivere il loro sandbox.

Parlando con Verge, Lizuka ha affermato che SEGA sta “iniziando una prospettiva di design completamente diversa da quella degli altri giochi open world”. Ha aggiunto che SEGA ha ampliato l’azione lineare della piattaforma 3D dei giochi precedenti aggiungendola a un’enorme distesa che in precedenza non era possibile.

Sebbene eviti la terminologia del mondo aperto, la maggior parte dei punti vendita l’ha descritta come tale nelle anteprime. Verge dice che parla la stessa lingua dei giochi sandbox solo che questa volta esplori il parco giochi per trovare sezioni platform ed enigmi, nel frattempo IGN ha affermato che si tratta di un “nuovo entusiasmante passo avanti per la serie Sonic in un territorio inesplorato e… sembra aver colpito su una formula vincente’.

In altre notizie, il conto alla rovescia di Sonic Frontiers: data di uscita, ora e tutti i bonus Deluxe