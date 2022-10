Sonic Frontiers è diventato oro mentre corre verso il rilascio

L’atteso Sonic Frontiers, l’ultima puntata del franchise di Sonic, arriverà l’8 novembre e, secondo notizie recenti, non ci saranno ritardi. Il direttore di Sonic Frontiers, Morio Kishimoto, è andato oggi su Twitter per rassicurare i fan di Sonic sul fatto che il gioco è finalmente diventato oro ed è pronto per essere stampato. Per tutti i nostri lettori che possono capire il giapponese, ecco il tweet con la notizia:

全ハードのマスターアップ完了です! 皆さん から 頂い た ご 意見 は 、 全て フィードバック 出来 た 訳 ではあり ん が が 、 締め切り ギリギリ まで 出来る こと は 全て やり まし た た。 は 、 感 感 とともに 、 ちょっと さみしい かな かな? 、 5 年 年 付き合い です から。 さ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ あ さ さ さ さ さ さ さ。。。。。。。。 から。 から から から tivamente次の仕事の始まりです!! — Morio Kishimoto (@moq_46) 22 ottobre 2022

Ed ecco il tweet tradotto per tutti i nostri lettori inglesi:

“Abbiamo ufficialmente completato il master up per tutto l’hardware! Grazie al feedback di tutti, ce l’abbiamo fatta poco prima della data di uscita, e questo non sarebbe stato possibile senza il tuo supporto. Ora che ci penso, è un po’ triste. Dopotutto, sono passati cinque lunghi anni da quando abbiamo lavorato insieme su questo, quindi è finalmente finita! Al prossimo incarico!”

Sonic Frontiers sarà caratterizzato da un mondo in qualche modo aperto in cui i giocatori esploreranno varie zone, progrediranno attraverso un albero delle abilità unico e combatteranno alcuni dei cattivi preferiti dai fan di tutti i tempi della serie. Non solo i giocatori avranno la possibilità di giocare a un nuovo gioco di Sonic, ma avranno anche una nuova serie Netflix, chiamata Sonic Prime, e un prologo a fumetti digitale per il gioco stesso.

Un codice per le SOAP Shoes di Sonic Adventure 2 verrà inviato a tutti coloro che si iscrivono alla newsletter di Sonic entro il 31 gennaio, poco dopo il rilascio di Frontiers. Inoltre, il DLC gratuito di Monster Hunter, che include l’armatura Rathalos di Sonic, sarà disponibile a partire dal 14 novembre.

Sonic Frontiers sarà disponibile su PlayStation 5 e PlayStation 4, oltre a Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ci sono anche due versioni di prevendita che puoi ottenere subito, oltre a un sacco di merchandising di Sonic Frontiers in lavorazione.