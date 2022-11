Sneakers Puma di Pokémon: come e dove acquistarle

The Pokémon Company e Puma hanno annunciato una linea di sneakers ispirate ai Pokémon e in realtà sembrano piuttosto eleganti. La linea completa comprende sneakers ispirate a cinque Pokémon classici: Charmander, Bulbasaur, Squirtle, Gengar e Pikachu. Puma sarà disponibile per l’acquisto sabato presso rivenditori selezionati e nel negozio online di Puma.

Le scarpe sono adorabili e penso che questa sia la prima volta che sono stato entusiasta di avere un paio di scarpe a tema Pokémon o addirittura a tema Nintendo. Ogni sneaker ha un modello e una combinazione di colori diversi. Quindi quella di Bulbasaur ha un aspetto un po’ più elegante da jogger, mentre la sneaker Charmander sembra più una sneaker casual a vita bassa che ricorda le famose scarpe Air Force di Nike.

Puoi vedere altre foto promozionali delle scarpe qui sotto.

Guardando le opzioni, non posso fare a meno di ricordare la decisione che ho preso tra i titolari quando ero con Pokémon Rosso. Personalmente voglio acquistare la versione Charmander. La pelle scamosciata sembra estremamente divertente e sarà un’aggiunta brillante e colorata al mio classico fiocco di abiti monocromatici. Ora, è solo questione di entrare nella linea virtuale abbastanza velocemente da prenderne un paio.