Slime Rancher 2 arriverà su PS4 e PS5? Spiegazione dell’esclusività Xbox di SR1

Allevatore di melma 2 è ora disponibile sulle console Steam e Xbox e molti fan si chiedono se alla fine arriverà su PS4 e PS5 in modo simile al primo gioco.

Le recensioni degli utenti sono uscite per il gioco su Steam e attualmente ha un’accoglienza “straordinariamente positiva” con oltre 2.000 recensioni. È disponibile per giocare senza costi aggiuntivi su Xbox Game Pass, altrimenti i fan devono pagare £ 23,78 per godersi la splendida grafica e l’azione in prima persona.

Molte persone sono già innamorate del sequel, ma tutto ciò che i giocatori PlayStation possono fare è guardare tutti gli altri divertirsi.

Trailer dell’annuncio di Slime Rancher 2 BridTV 2497 Trailer dell’annuncio di Slime Rancher 2 https://i.ytimg.com/vi/qPfm3IClc0s/hqdefault.jpg 803196 803196 centro 13872

Slime Rancher 2 arriverà su PS4 e PS5?

Allevatore di melma 2 non è o arriverà su PS4 e PS5 a partire dal 23 settembre 2022.

È disponibile solo su Xbox One, Series X/S e PC in formato di accesso anticipato. Secondo un Reddit AMA con uno sviluppatore Monomi Park, il gioco non è stato ancora annunciato per altre piattaforme.

Non vi è alcun suggerimento esplicito da parte dei canali Twitter o Discord ufficiali della serie che si unirà alle console PlayStation in futuro. Tuttavia, c’è ancora la possibilità che possa unirsi ai dispositivi Sony in un secondo momento a giudicare dal primo gioco.

L’esclusività Xbox di SR1

L’originale Allevatore di melma era un’esclusiva per Xbox e PC nel 2017 prima di unirsi alle console PlayStation un anno dopo, nell’agosto 2018.

È importante notare che anche il gioco originale era in formato di accesso anticipato nel 2016. Se simile al primo gioco, SR2 potrebbe eventualmente unirsi alle console Sony un anno dopo il suo rilascio completo su Xbox e PC.

Sfortunatamente, non esiste ancora una data di rilascio per il gioco completo, ma Steam afferma che rimarrà in formato EA per almeno 18 mesi. Ciò suggerisce che una versione completa potrebbe non avvenire fino al 2024, nel qual caso potrebbe non atterrare sulle piattaforme Sony fino al 2025.

Ma, ancora una volta, non è affatto confermato per le console PlayStation al momento della stesura.

Mostra tutto

In altre notizie, Slime Rancher 2 è multiplayer e cooperativo? Spiegazione dell’accesso anticipato