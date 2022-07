Skull And Bones sarà su PS4 e Xbox One? C’è il gioco incrociato?

Skull And Bones arriverà su una serie di grandi piattaforme quest’anno e i fan non vedono l’ora di scoprire se ci sarà il supporto per PS4 e Xbox One, oltre alla funzionalità Crossplay.

Ubisoft ha chiarito che il suo ultimo gioco affronterà titoli popolari come Sea of ​​Thieves quando si tratta di avventure open world.

Ma sembra che alcuni fan si perderanno mentre il gioco si dirige verso la data di uscita finale del 2022.

Ubisoft ha confermato che non rilascerà Skull And Bones su console PS4 o Xbox One. Senza fornire molte informazioni di base sulla decisione, il team S&B ha invece sottolineato su quali piattaforme Skull And Bones sarà disponibile.

L’elenco attualmente include diverse opzioni su PC, incluse alcune grandi piattaforme di streaming e console di nuova generazione. I dispositivi ufficialmente supportati includono: Xbox Series X|S, PS5, PC Windows tramite Epic Games Store e Ubisoft Store, Stadia e Amazon Luna.

Un’enorme omissione da questo elenco è Steam, che non ha supporto attualmente confermato per il 2022 o oltre. Anche senza la piattaforma di gioco di Valve inclusa, i fan del PC hanno molte altre opzioni tra cui scegliere prima dell’8 novembre 2022.

Un’altra grande domanda per i fan è come verrà gestito il supporto di Crossplay quando Skull And Bones verrà lanciato entro la fine dell’anno. Secondo PC Gamer, S&B presenterà il supporto cross-play su tutte le piattaforme compatibili, insieme alla progressione incrociata.

Entrambe le funzionalità sono diventate piuttosto comuni nei giochi di oggi, ma Ubisoft ha avuto una comprovata esperienza nel fornire un supporto decente in passato. Titoli come The Division 2 non hanno mai ricevuto tali funzionalità e altri stanno impiegando molto tempo per recuperare il ritardo, come Rainbow Six Siege.

Il gioco è già disponibile per il preordine su Ubisoft Store per Xbox Series X|S, PS5 e PC Windows e offre la spedizione gratuita nella maggior parte delle località su copie fisiche del gioco. Il preordine include una politica di rimborso semplificata che ti consente di richiedere un rimborso in qualsiasi momento prima dell’uscita del gioco. Si applica anche il periodo di rimborso standard di 14 giorni/2 ore, a partire dalla data di uscita del gioco. Gli abbonati Ubisoft+ riceveranno l’accesso Day One all’edizione Premium a partire dalla mezzanotte dell’8 novembre.

