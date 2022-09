Simpatico e accogliente Witchy Life Story in uscita a settembre

Il fondatore dei Sundew Studios, Allie Ast, intendeva lanciare Storia di una vita da strega all’ormai famigerato – e cancellato – E3 2020. È una posizione in cui si trovavano molti sviluppatori di giochi quando il COVID-19 ha mandato il mondo in isolamento; una volta pensato per essere una sospensione di tre mesi si è rapidamente trasformata in anni. “Sapevo che il gioco probabilmente non sarebbe stato finanziato, perché si è scatenato l’inferno”, ha detto Ast a Polygon.

E così ha deciso di farsi carico dei finanziamenti e di autopubblicarsi. Significava limitare la portata dell’idea originale, ma mantenere il suo cuore: un gioco di simulazione di vita in cui il giocatore è una strega che si prepara per una festa del raccolto. Si adatta perfettamente a una categoria di giochi carini e accoglienti con ingredienti artigianali e in crescita, appuntamenti e molte conversazioni adorabili, abbinati a un lussureggiante stile artistico ad acquerello. Dopo anni di sviluppo durante una pandemia, Storia di una vita da strega è pronto per il suo debutto: il gioco arriverà su PC Windows tramite Steam il 30 settembre.

Immagine: Sundew Studios

Sundew Studios e Storia di una vita da strega hanno trovato il suo pubblico all’interno delle accoglienti comunità di gioco di TikTok e Instagram, dove il suo creatore di personaggi in stile Picrew ha futuri giocatori entusiasti di trasformarsi in streghe.

“Sono entrato nel creatore del personaggio sapendo che questa sarebbe stata una caratteristica forte per il gioco”, ha detto Ast.

Il programmatore Aubrey Jane Scott ha preso l’iniziativa sul lato tecnico, con l’arte e il design di Sarah Hagstrom e Llanne Pflug. Il sistema ha molte opzioni: colore dei capelli, carnagione, trucco, pronomi, tipo di corporatura, lineamenti del viso e, naturalmente, vestiti. Il team si è preso molta cura per assicurarsi che fosse inclusivo e ponderato, fino a dettagli come far funzionare correttamente i cappelli sui capelli ricci.

