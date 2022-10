Silent Hill torna finalmente in una rivelazione questa settimana

Dopo molte voci e fughe di notizie e oltre un decennio senza un nuovo gioco importante, Konami rivelerà il futuro della serie Silent Hill mercoledì di questa settimana, alle 17:00 EDT.

“Nei tuoi sogni irrequieti, vedi quella città?” la società ha twittato dall’account ufficiale di Silent Hill. “Gli ultimi aggiornamenti per la serie SILENT HILL saranno rivelati durante la trasmissione #SILENTHILL mercoledì 19 ottobre alle 14:00. PDT.”

Il tweet si collega a un nuovo sito web di Silent Hill, che non ha ulteriori informazioni.

Masahiro Ito, che ha lavorato come monster designer e art director nei primi tre giochi di Silent Hill, ha ritwittato l’annuncio. Ito ha confermato nel 2020 che stava lavorando come “membro principale” di un team di sviluppo su un nuovo gioco. Un’opera d’arte firmata da Ito è apparsa in una serie di immagini trapelate all’inizio di quest’anno, sostenendo di provenire da un nuovo gioco di Silent Hill.

Si dice che queste immagini si riferiscano a a PTteaser giocabile in stile per una nuova linea principale di Silent Hill. L’organismo di valutazione dei giochi della Corea del Sud ha recentemente valutato un gioco chiamato Silent Hill: il breve messaggio.

Inoltre, secondo quanto riferito, è in lavorazione un remake di Silent Hill 2 realizzato dallo specialista polacco dell’horror Bloober Team (Strati di paura), che lo scorso anno ha annunciato una partnership con Konami. Un terzo progetto che si dice riguarda una serie episodica incentrata sulla trama. Inoltre, Christophe Gans, che ha diretto il film del 2006 Silent Hillha detto che sta lavorando alla sceneggiatura di un terzo film di Silent Hill.

Tutto questo potrebbe essere rivelato mercoledì; è anche possibile che vedremo il rilascio del teaser giocabile segnalato.

Nonostante sia estremamente popolare tra i fan dell’horror, la serie Silent Hill è rimasta più o meno inattiva dal 2012, che ha visto l’uscita di Silent Hill: acquazzone e spin-off portatile Silent Hill: libro dei ricordi. Nessuno dei due titoli è stato ben accolto. La serie doveva per un rilancio di alto profilo in un gioco chiamato Colline silenzioseprodotto come una collaborazione tra Hideo Kojima e il regista Guillermo del Toro, e promosso dall’uscita di PT Ma il gioco è stato cancellato nel 2015 a causa dell’aspra partenza di Kojima da Konami e del parziale ritiro dell’editore dallo sviluppo di grandi giochi.

Il ritorno di Silent Hill è un grande momento per i fan della serie, ed è anche un grande test per Konami, che non ha rilasciato un videogioco importante dal 2018 Metal Gear Sopravvive — a meno che non si consideri il disastroso lancio del suo franchise calcistico rinominato, calcio elettronico. Tutti gli occhi saranno puntati sull’annuncio di mercoledì per vedere se può ricostruire la fiducia dei giocatori.