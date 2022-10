Silent Hill mostra l’ora di inizio del livestream del 2022 Voci sul remake PDT, EST, UK BST e SH2

L’ora di inizio del Silent Hill Lo streaming live della vetrina del 2022 è stato annunciato per PDT, EST e UK BST e si vocifera che un SH2 sarà annunciato il remake.

Ottobre è sempre un mese fantastico per gli appassionati di videogiochi e horror. Anche se siamo estremamente entusiasti di vedere il futuro di SH oggi, domani saremo trattati per un’altra vetrina ma per Cattivo ospite.

Silent Hill e Cattivo ospite sono senza dubbio le due più grandi serie horror nel settore dei videogiochi e preghiamo che Konami riesca oggi.

Quando inizia il live streaming della vetrina di Silent Hill?

La data e l’ora in cui il Silent Hill Il live streaming della vetrina del 2022 inizierà alle 14:00 PDT, alle 17:00 EST e alle 22:00 BST per il Regno Unito il 19 ottobre.

Tutte queste ore provengono da Twitter di Konami. Konami non ha annunciato il livestream né per Twitch né per YouTube, quindi potrebbe essere sufficiente visitare il SH sito web negli orari sopra indicati.

Non si fa menzione di ciò che accadrà, ma si spera che ci saranno notizie sostanziali che renderanno felice la base di fan. Non abbiamo ricevuto un gioco da allora Acquazzone nel 2012, a meno che non si contino il PT. demo di Hideo Kojima nel 2014.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Nei tuoi sogni irrequieti, vedi quella città? Gli ultimi aggiornamenti per la serie SILENT HILL saranno rivelati durante la trasmissione #SILENTHILL mercoledì 19 ottobre alle 14:00. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa — Ufficiale di Silent Hill (@SilentHill) 16 ottobre 2022

Voci sul remake di SH2

Ci sono voci che a SH2 il remake potrebbe essere rivelato durante la giornata di oggi Silent Hill vetrina.

Il tweet di Konami si apre con la seguente frase: “Nei tuoi sogni irrequieti, vedi quella città?” Questo fa male alla Lettera di Maria in SH2 che dice: “Nei miei sogni irrequieti, vedo quella città, Silent Hill”.

Le voci su un remake circolano da un po’ e SHN Survival Horror Network ha probabilmente fatto trapelare che si tratta di due parti (tramite gameranx). Sarebbe strano vedere il gioco in due parti poiché l’esperienza originale non è eccessivamente lunga, ma non sono stati ancora forniti dettagli ufficiali.

A parte il ritorno di James Sunderland, ci sono anche voci secondo cui un teaser giocabile con nome in codice Sakura potrebbe essere rilasciato.

