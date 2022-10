Silent Hill 2: La parte 1 è potenzialmente trapelata a causa di un avvertimento sul copyright, indicando un remake episodico

Mentre i fan di Silent Hill anticipano con entusiasmo la presentazione di Transmission del 19 ottobre, una coppia di irriducibili di Silent Hill potrebbe aver scoperto involontariamente una potenziale perdita. L’account Twitter dei due, SHNHorror, stava preparando un test per un live streaming per la presentazione di domani, ma sono stati colpiti da un avvertimento sul copyright. L’avvertimento sul copyright riguardava i contenuti chiamati Silent Hill 2: Part 1.

Un Silent Hill 2 Remake è già trapelato all’inizio dell’anno e molti fan si aspettavano già di vedere il titolo annunciato ufficialmente durante la trasmissione di Silent Hill. Ciò che ha scioccato SHNHorror è stato che l’avvertimento sul copyright implicava che il remake sarebbe stato diviso in più parti, come i remake di Final Fantasy VII. Questo è sorprendente perché così com’è, il gioco originale di Silent Hill 2 non è molto lungo. Anche al primo playthrough, Silent Hill 2 richiederà ai giocatori solo circa sette ore per essere completato.

Così ho fatto un giro di prova per il mio stream domani e Wait a Sec . Silent Hill 2 Parte 1 🤔🤔🤔🤔🤔 aspetta cosa? pic.twitter.com/JrQclGJ0wc — SHN Survival Horror Network ® di G e S ❤️‍🔥 (@SHNHorror) 18 ottobre 2022

Silent Hill 2 non presenta un’ambientazione super espansiva con molti livelli e livelli, quindi i fan sono perplessi su come Konami intenda separare il gioco in più parti. Il remake potrebbe essere un progetto più ambizioso di quanto inizialmente percepito dai fan, con lo studio di giochi Bloober Team che potrebbe espandere Silent Hill 2 per diventare un titolo più grande con molte nuove funzionalità. Separare Silent Hill 2 in più parti potrebbe anche spiegare perché ci sono state fughe di notizie e voci che suggeriscono che più giochi di Silent Hill sono in fase di sviluppo.

È anche possibile che il titolo dell’avvertimento sul copyright sia un errore o sia un nome generico che non riflette ciò che sarà annunciato nella Trasmissione. Ad ogni modo, i fan non vedono l’ora della presentazione di Konami, soprattutto dopo tutti questi anni senza un nuovo gioco nella serie. I giochi di Silent Hill sono acclamati per il loro horror psicologico, con Silent Hill 2 spesso etichettato come uno dei migliori giochi horror di tutti i tempi.