Si dice che Monster Hunter Rise arriverà su PlayStation e Game Pass, potrebbe essere una rivelazione dei Game Awards

Monster Hunter Rise ha dimostrato di essere un ottimo pacchetto su Nintendo Switch e PC, e sembra che anche i giocatori su altre piattaforme possano presto entrare a caccia. Più siamo, meglio è quando si tratta di dare la caccia a Rathalos e Chameleos.

Il rapporto proviene da Insider Gaming, che afferma che Monster Hunter Rise arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One all’inizio del prossimo anno. Molto presto, infatti, secondo quanto riferito, uscirà il 20 gennaio 2023. Più piattaforme sono sempre utili quando si tratta di versioni di giochi, ma i servizi di abbonamento sono ancora migliori. Insider Gaming riferisce inoltre che Rise arriverà su Game Pass su Xbox e PC quel venerdì. In tutti i casi, supporterà la risoluzione 4K e 60 fps, con l’audio 3D disponibile anche su PlayStation 5.

Questo è solo un rapporto, quindi dovremo aspettare notizie ufficiali da Capcom prima di essere troppo entusiasti. Detto questo, c’è un’opportunità perfetta per annunciare i nuovi port la prossima settimana. I Game Awards 2022 andranno in onda l’8 dicembre alle 19:30 ET / 16:30 PT. Il mondo dei videogiochi avrà gli occhi puntati sullo spettacolo tutta la notte, quindi potrebbe essere il momento ideale per Capcom per annunciare ufficialmente le nuove piattaforme.

Allo stato attuale, Monster Hunter Rise ha ricevuto una serie di aggiornamenti dei contenuti dal suo lancio iniziale nel marzo 2021. L’aggiornamento più recente è stato solo poche settimane fa, infatti, aggiungendo miglioramenti della qualità della vita e limiti di livello aumentati. Naturalmente, quest’anno ha visto anche l’uscita dell’espansione Sunbreak. Non è chiaro se le nuove versioni segnalate del gioco includeranno quel DLC come parte della loro confezione.

In ogni caso, i fan di Monster Hunter hanno molto altro da aspettarsi. Un nuovo gioco mobile di Monster Hunter è stato annunciato all’inizio di novembre e sarà una joint venture tra Capcom e TiMi, sussidiaria di Tencent.