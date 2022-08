Sfida di Clash of Clans 2016 e migliori guide su come batterlo

La sfida di Clash of Clans 2016 è iniziata e ci sono molte guide su come batterla e richiedere il tuo premio.

Questa settimana ha visto gli sviluppatori Supercell offrire una nuova sfida ogni giorno come parte delle celebrazioni dell’anniversario in corso.

Per il decimo anniversario del gioco, il team CoC ha deciso di rivisitare ogni anno del gioco e di basare una sfida su ciò che stava accadendo in quell’anno.

Scontro tra clan | Il trailer del Super Bowler BridTV 5308 Scontro tra clan | Il trailer del Super Bowler 871050 871050 centro 13872

Sfida Clash of Clans 2016 e come batterla

Ci saranno 10 nuove sfide aggiunte a Clash of Clans che celebrano ogni anno; il gioco è disponibile dal 2012. Ogni nuova sfida ha un premio in allegato e puoi ottenerlo guadagnando tre stelle mentre affronti la sfida ibrida.

Il gioco ha ora raggiunto la sfida Clash of Clans 2016 e c’è uno scenario pixel disponibile da sbloccare, con molte guide disponibili su come batterlo. Il 2016 ha visto l’uscita di Clash Royale, Wars e Friendly Challenges, oltre a Bowlers, Miners e Baby Dragons. E ogni corsa che tenti di completare la Hybrid Challenge 2016 dovrebbe includere questi tre personaggi per batterla con successo.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro Il 10° scontro una torre di Tesla difettosa ha mandato Barb indietro nel tempo, creando un universo alternativo in cui Clash è iniziato nel 1982 invece che nel 2012. Il problema ora è risolto. #Clashiversary pic.twitter.com/G5kd0OZDSN — Clash of Clans (@ClashofClans) 5 agosto 2022

Da quanto condiviso finora dai fan, la sfida di oggi è una delle più facili finora e molti stanno usando la tattica Queen Walk. Molti giocatori sono stati attenti ad assicurarsi di giocare la loro regina nella giusta posizione in modo che si diriga nella giusta direzione come parte della vecchia strategia Queen Walk Eagle Artillery dirigendosi fino in fondo, posizionando i minatori nella mano destra angolo.

I giocatori che discutono della nuova sfida sottolineano: “Non hai nemmeno bisogno di andare per l’Aquila. Ho appena iniziato il mio Queen Walk da 6 e ho comunque ottenuto facilmente le 3 stelle poiché usavo molto i minatori come i 13. “

“La sfida di oggi è stata molto facile; mi ci sono voluti solo 2 tentativi per capire; era fondamentalmente solo Queen Walk. Ma la sfida di ieri e quella dell’altro ieri sono state davvero dure e avevo bisogno di guardare i tutorial per loro”.

Va notato che dovrai completare le altre sfide precedenti per continuare con la parte 2016 e di seguito puoi trovare alcuni dei suggerimenti utilizzati per completare questa sfida oggi, 6 agosto:

Le sfide di Clash of Clans continueranno per tutta la settimana, con 10 nuove sfide che verranno aggiunte al gioco. Ciò significa che i fan hanno ancora un’intera settimana di azione per tenerli occupati prima che le cose si sistemino.

