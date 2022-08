Sfida del torneo di rabbia in Clash Royale: i migliori mazzi da provare

I mazzi Best Rage Tournament Challenge vengono condivisi dai fan di Clash Royale questo fine settimana mentre cercano di scalare le classifiche e afferrare i migliori premi.

Come le Sfide passate, ci sono diverse combinazioni da provare e regole speciali da seguire che esistono solo in questa playlist a tempo limitato.

Le modifiche apportate nel Torneo di rabbia vedono l’intera arena influenzata dagli incantesimi di rabbia, il che di solito significa un aumento delle tue carte quando si tratta di velocità o statistiche di attacco.

Scontro reale | Frittelle Nuova Stagione BridTV 10762 Scontro reale | Frittelle Nuova Stagione https://i.ytimg.com/vi/Rfy1JJKSoHk/hqdefault.jpg 1046752 1046752 centro 13872

I migliori mazzi per The Rage Tournament Challenge in Clash Royale

La nuova Rage Tournament Challenge in Clash Royale incarica i giocatori di entrare nella top 100 della classifica in modo che possano guadagnare premi, alcuni dei quali saranno aperti solo a coloro che raggiungono il grado.

L’attuale elenco di bonus per affrontare la sfida e uscire vittoriosi include un’emote esclusiva e la possibilità di ottenere 10.0000 monete d’oro mentre si lavora per 15 vittorie. Ciò significherà mettere insieme un mazzo di otto carte mediocre, senza molto in termini di restrizioni messe in atto per le combo che puoi usare.

Gli esperti hanno condiviso le proprie idee su ciò che rende un mazzo top nel Torneo Rage e di seguito puoi trovare alcune delle principali combinazioni, comprese quelle di Content Creators e siti specializzati:

Mazzo del torneo Master Diddy San Rage

Reclute reali – Elisir 7

Macchina volante – Elisir 4

Tesla – Elisir 4

Capanna dei Goblin – Elisir 4

Forno – Elisir 4

Carro dei cannoni – Elisir 5

Specchio – Elisir ???

Terremoto – Elisir 3

Mazzo del torneo MortenRoyale Rage

Taglialegna – Elisir 4

Ballon – Elisir 5

Tornado – Elisir 3

Barile barbarico – 2

Drago Infernale – Elisir 4

Bombetta – Elisir 5

Drago Elettro – Elisir 5

Congelare – Elisir 4

Mazzo del torneo OOfro Rage

Scheletro gigante – Elisir 6

Maiali reali – Elisir 5

Madre Strega – Elisir 4

Zappies – Elisir 4

Pescatore – Elisir 3

Royale Ghost – Elisir 3

Specchio – Elisir ???

Frecce – Elisir 3

Come accennato in precedenza, ci sono una serie di diverse ricompense disponibili per coloro che scelgono di utilizzare il percorso gratuito o decidono di spendere gemme per l’ultima sfida e ottenere tutto ciò che possono da essa. I fan di Clash Royale vorranno dare un’occhiata alle proprie idee prima di passare alle alternative condivise sopra, poiché non c’è motivo di pensare che non ci siano molte altre idee là fuori che funzioneranno altrettanto bene.

Mostra tutto

In altre notizie, l’elenco degli amici di Warzone non viene visualizzato o sono stati segnalati problemi offline