Sfida Barbarian Launcher in Clash Royale: i migliori mazzi da provare

La sfida Barbarian Launcher in Clash Royale è ora disponibile e ti incarica di assicurarti la vittoria usando una carta nuova di zecca.

Combinando due note carte, il Barbarian Launcher può far piovere la classica unità sulla mappa invece dei normali massi.

E mentre una delle tue slot è già stata selezionata dal gioco, i fan devono decidere quali altre combinazioni vogliono provare in modo da poter assicurarsi tutti i migliori premi di gioco.

I migliori mazzi per la sfida Barbarian Launcher in Clash Royale

La nuova sfida Barbarian Launcher in Clash Royale incarica i giocatori di assicurarsi dieci livelli di ricompense senza perderne più di due volte. Essere sconfitto una terza volta ti vedrà rimosso dalla Sfida, lasciandoti senza i migliori bonus da raccogliere.

E spetterà ai giocatori determinare se vale la pena partecipare al nuovo evento in modo che possano guadagnare nuovi gettoni commerciali e oro, gettoni Banner.

Gli esperti hanno condiviso le proprie idee online e di seguito puoi trovare alcune delle principali combinazioni, comprese quelle di creatori di contenuti e siti specializzati:

Mazzo API Royale

Frecce – Elisir 3

Lanciatore barbaro – Elisir 5

Carro dei cannoni – Elisir 5

Dart Goblin – Elisir 3

Minatore – Elisir 3

Orda di servitori – Elisir 5

Armata di scheletri – Elisir 3

Re scheletro – Elisir 4

(Elisir medio 3.9)

Mazzo del Maestro Diddy Sans

Lanciatore barbaro – Elisir 5

Mega Cavaliere – Elisir 7

Boia – Elisir 5

Terremoto – Elisir 3

Bombardiere – Elisir 2

Macchina volante – Elisir 4

Gabbia dei Goblin – Elisir 4

Carro dei cannoni – Elisir 5

Mix.of.Xaos Deck

Lanciatore barbaro – Elisir 5

Arciere – Elisir 3

Tesla – Elisir 4

Il registro – Elisir 2

Spirito del ghiaccio – Elisir 1

Terremoto – Elisir 3

Scheletri – Elisir 1

Cavaliere – Elisir 3

Come al solito, i fan di Clash Royale vorranno dare un’occhiata alle proprie idee prima di passare alle alternative condivise sopra, poiché non c’è motivo di pensare che non ci siano molte altre idee là fuori che funzioneranno altrettanto bene. La nuova stagione di Clash Royale verrà lanciata questa settimana, con molte nuove ricompense da sbloccare insieme al Barbarian Launcher Challenger.

I fan scopriranno anche che nuove modifiche al bilanciamento cadranno il 2 agosto, lo stesso giorno in cui si prevede che il gioco gemello, Clash of Clans, festeggerà il suo decimo anniversario.

