Sembra che Returnal, un’esclusiva PlayStation 5, arriverà presto su PC

Returnal è uno dei giochi da non perdere per PlayStation 5. È una gradita fetta di strano e una testimonianza del talento di Housemarque, come abbiamo detto nella nostra recensione. Finora, solo i possessori di PS5 hanno potuto provare il gioco alieno in loop, poiché attualmente è esclusivo, ma sembra che cambierà molto presto.

A maggio è apparso un nuovo elenco di SteamDB per qualcosa chiamato “Oregon”. Sebbene quel titolo sia chiaramente un nome in codice, i tag di localizzazione per l’app sono un regalo morto. Contengono parole come Atropos (il pianeta su cui è ambientato Returnal) e Tower of Sisyphus (una torre infinita con piani di nemici sempre più difficili, introdotta per la prima volta a marzo). Queste informazioni sono pubbliche da alcuni mesi, ma di recente la build è stata aggiornata quotidianamente, a volte più volte al giorno, in effetti. VGC ha individuato la tendenza nella pagina della cronologia dell’app.

Ciò implicherebbe che un porting per PC arriverà presto, poiché un team sta chiaramente aggiornando la build a un ritmo costante. Questa non sarebbe la prima volta che un gioco PlayStation arriva su PC, ovviamente. God of War è stato lanciato su Steam e Epic Games Store con grande successo all’inizio dell’anno. Allo stesso modo, il remake di The Last of Us, ora chiamato The Last of Us Part I, è diretto sia su PlayStation 5 che su PC, anche se la versione PC arriverà qualche tempo dopo il lancio della console. Anche così, tutti questi fattori insieme rendono un porting di Returnal per PC una mossa non sorprendente, soprattutto dopo che è stato nominato nella perdita del database di Nvidia GeForce Now lo scorso autunno.

L’unica vera domanda è che tipo di miglioramenti per PC Returnal può offrire sulla piattaforma. Le funzionalità di God of War per PC includono il supporto per monitor ultrawide, la risoluzione 4K con framerate sbloccati e controlli e associazioni di tasti completamente personalizzabili. Per lo meno, la natura grafica aperta dei giochi per PC dovrebbe portare la modalità foto di Returnal a un livello superiore.