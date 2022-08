Secondo quanto riferito, un film di Gravity Rush è in lavorazione presso PlayStation Productions

Il Inesplorato il film è riuscito a rimanere fedele ai giochi, offrendo un film d’azione abbastanza decente. Ora sembra che Kat stia seguendo la stessa strada di Nathan Drake, poiché il classico gioco cult per PlayStation Vita Gravity Rush sarà adattato per il grande schermo.

Secondo un’esclusiva di Variety, un film di Gravity Rush è in lavorazione. Al progetto sono attualmente legati due nomi: la regista Anna Mastro e la sceneggiatrice Emily Jerome. Mastro ha diretto episodi di Showtime Senza vergognaMarvel In fugae Disney Plus’ Società Segreta dei Secondo Nati Reali. Jerome era un giornalista che ha fatto irruzione nel mondo del cinema con il thriller carcerario Panopticon. Nessun’altra persona creativa è stata nominata, quindi aspettati molte speculazioni su chi interpreterà la protagonista Kat.

Parlando di Kat, Gravity Rush e il suo sequel la vedono manipolare la gravità per esplorare il mondo aperto del gioco e combattere i nemici. È facile immaginare come questi momenti di piegamento della fisica potrebbero tradursi sul grande schermo, con artisti del calibro di Inizio e Il dottor Strange nel multiverso della follia essendo pieno di esempi di come tali effetti possono essere presentati. Anche le tempeste gravitazionali e la razza aliena Nevi dovrebbero creare alcune immagini interessanti sullo schermo.

Il film Gravity Rush non ha una data di uscita o una finestra al momento. Considerando che questo rapporto è appena andato in fumo, c’è da aspettarselo. Dal suono delle cose, il progetto è nelle primissime fasi della produzione. È un peccato che il team originale non sia in giro per vedere il suo gioco ricevere il trattamento del film: lo sviluppatore Japan Studio è defunto ad aprile 2021.

In ogni caso, ci sono molti altri adattamenti di giochi PlayStation in lavorazione. HBO manderà in onda il suo Ultimo di noi serie nel prossimo futuro e lo spettacolo presenterà momenti esclusi dal gioco originale. Nel frattempo, uno spettacolo di God of War è stato raccolto da Amazon dopo una serie di negoziati.