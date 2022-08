Secondo quanto riferito, Tencent sta cercando di possedere una grossa fetta di Ubisoft

Tencent è già la società di videogiochi numero 1 al mondo in termini di entrate, con oltre $ 32 miliardi portati nel 2021. Ora sta cercando di trasformare quei soldi in maggiori investimenti in altri editori, vale a dire Ubisoft.

Reuters riferisce che Tencent sta cercando di diventare il più grande stakeholder di Ubisoft, secondo “quattro fonti con conoscenza diretta della questione”. Non è chiaro quanta partecipazione Tencent stia cercando di possedere, ma considerando che la famiglia Guillemot possiede attualmente il 15% di tutte le azioni Ubisoft, Tencent avrebbe bisogno di almeno il 16% per prendere il primo posto. Per essere chiari, questo non darebbe a Tencent una partecipazione di controllo nella società – l’80% delle azioni di Ubisoft è di proprietà di detentori pubblici, infatti – ma sarebbe comunque un pezzo significativo della torta. Se stai facendo i conti, vedrai che Tencent avrebbe effettivamente bisogno di acquisire una parte delle azioni di quegli stakeholder pubblici per farcela.

I prezzi delle azioni Ubisoft sono aumentati all’inizio di quest’anno, poiché la famiglia Guillemot avrebbe cercato di mantenere il controllo dell’azienda. Le voci sull’acquisizione o l’acquisizione della società erano forti all’epoca, ma gli azionisti stavano cercando un prezzo migliore prima di cedere le loro azioni. Potrebbero realizzare il loro desiderio: secondo quanto riferito, Tencent sta offrendo € 100 per azione, che è significativamente più del prezzo medio di € 44 che hanno visto negli ultimi tre mesi. Questa potrebbe essere la spinta necessaria per mettere il piede di Tencent nella porta di un altro editore globale, uno che gestisce grandi franchise come Assassin’s Creed, Far Cry e Tom Clancy.

Questa sarebbe l’ennesima avventura nella lunga linea di investimenti, acquisizioni e prodotti di Tencent. Nell’ultimo anno, ha aggiunto al suo portafoglio lo sviluppatore di Rime Tequila Works, lo sviluppatore di Dark Souls Remastered 1C Entertainment e lo sviluppatore di Nightingale Inflexion Games. Più di recente, ha annunciato un palmare per il cloud gaming in collaborazione con Logitech.