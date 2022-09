Secondo quanto riferito, la grafica della missione bonus “I quaranta ladri” di Assassin’s Creed Mirage è trapelata

L’utente di Twitter Synth Potato (Ameer) ha pubblicato due immagini di ciò che crede essere un’opera d’arte dell’imminente Assassin’s Creed Mirage e, in questa fase, ancora solo vociferate. Synth Potato ammette di non essere in grado di verificare se le immagini sono legittime al 100%, ma sono ragionevolmente credibili a causa delle fughe di notizie. Poco dopo aver pubblicato le foto, il suo account è stato bloccato e le immagini sono state rimosse a causa di un reclamo per violazione del copyright, il che significa che qualcuno possiede quelle immagini e le fa sembrare più credibili.

I dettagli su Assassin’s Creed Mirage sono trapelati per la prima volta due giorni fa, alcuni dei quali sono stati confermati da fonti relativamente affidabili ma non da nessuno in Ubisoft. Il gioco presumibilmente è nato come DLC per Assassin’s Creed Valhalla, ma si è evoluto in un gioco autonomo, anche se non farà parte della serie principale di Assassin’s Creed in quanto tale.

Secondo quanto riferito, Assassin’s Creed Mirage riporterà la serie alle sue radici, abbandonando la meccanica dei giochi di ruolo delle recenti iterazioni e tornando ai giorni di gloria in cui sbranava furtivamente le persone in un deserto. Le immagini trapelate sarebbero sicuramente in linea con questa idea “old skool”: lo stile artistico e di design ha un’atmosfera definita anni ’80/’90.

È interessante notare che l’immagine trapelata con il testo ha un sottotitolo: The Forty Thieves Quest. Questo testo potrebbe essere un sottotitolo per il gioco nel suo insieme o il nome di un contenuto spin-off. Vale la pena notare che Jason Schreier di Bloomberg, che si occupa da tempo di questo progetto, dubita che Mirage riceverà dei DLC. Dubitiamo che qualsiasi gioco verrebbe rilasciato senza un piano DLC in questi giorni, specialmente non uno di un giocatore importante come Ubisoft.

Immagine tramite l’utente Twitter SynthPotato

Un evento Ubisoft Forward è previsto per il 10 settembre ed è stato riferito che Ubisoft annuncerà una nuova puntata nel franchise di Assassin’s Creed, insieme a molte altre rivelazioni.