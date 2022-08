Secondo quanto riferito, KOTOR Remake si sposta in uno studio diverso nel mezzo di problemi di sviluppo

Un remake di Star Wars: Knights of the Old Republic è stato annunciato per la prima volta circa un anno fa durante il PlayStation Showcase del 2021. Da allora, non abbiamo visto nulla del gioco in azione, nonostante sentissimo parlare molto di ciò che accade dietro le quinte. In generale, il discorso è stato incentrato sui problemi di sviluppo segnalati.

Ciò è stato segnalato per la prima volta nel luglio 2022, con il remake di KOTOR ritardato a tempo indeterminato poiché lo sviluppatore Aspyr ha messo in pausa lo sviluppo per cercare più contratti. Ora sembra che il remake abbia cambiato completamente le mani dello studio. Nel mezzo di una raffica di notizie sull’acquisizione di Embracer Group Il Signore degli Anelli Diritti di proprietà intellettuale, Limited Run Games, Tripwire Interactive e altro, è stato fatto un riferimento segnalato a KOTOR. Stephen Totilo di Axios ha citato su Twitter il CEO di Embracer Lars Wingefors: “Uno dei progetti AAA del gruppo è passato a un altro studio all’interno del gruppo. Questo è stato fatto per garantire che la barra della qualità sia dove abbiamo bisogno che sia per il titolo”.

Embracer non dice che si tratta del remake di KOTOR, ma si adatterebbe, dato il rapporto di @jasonschreier “Uno dei progetti AAA del Gruppo è passato a un altro studio all’interno del Gruppo. Questo è stato fatto per garantire che la barra della qualità sia dove abbiamo bisogno che sia per il titolo”. — Stephen Totilo (@stephentotilo) 18 agosto 2022

Sebbene non sia confermato ufficialmente, sembra certamente che Wingefors stia parlando di KOTOR lì. Parte del rapporto di sviluppo travagliato menzionava che il progetto sembrava essere troppo costoso e non di qualità sufficientemente elevata, sulla base di una fetta verticale che è stata presentata alla direzione. Segue logicamente lo spostamento dello sviluppo in un altro studio sotto il marchio Embracer. È importante notare che EA non è coinvolta nel progetto, poiché è di lunga data Guerre stellari i diritti di esclusiva sono decaduti.

KOTOR potrebbe avere problemi, ma ce ne sono molti altri Guerre stellari giochi attualmente in fase di sviluppo. Forse il più importante è Star Wars Jedi: Survivor, il seguito di Fallen Order del 2019. Star Wars Hunters è un gioco di combattimento nell’arena che è stato recentemente posticipato al 2023. Star Wars Eclipse è stato sviluppato da Quantic Dream, uno studio che continua a essere oggetto di controversia.