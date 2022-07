Secondo quanto riferito, il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic ha problemi di sviluppo

Star Wars: Knights of the Old Republic, il remake sviluppato da Aspyr Media, sarebbe stato ritardato a tempo indeterminato. Lo sviluppatore sta ora cercando di capire cosa verrà dopo poiché ai membri dello staff è stato detto all’improvviso che lo studio è ora alla ricerca di nuovi contratti e opportunità.

Questa notizia è stata inizialmente riportata da Jason Schreier a Bloomberg e descrive in dettaglio come lo sviluppo del gioco sia stato roccioso almeno negli ultimi due mesi. Per tutto questo mese, ai membri dello staff è stato detto che Star Wars: Knights of the Old Republic è in pausa e Aspyr Media è alla ricerca di un nuovo lavoro. Anche l’art director del gioco Jason Minor e il design director Brad Prince sono stati licenziati bruscamente, indicando un improvviso cambiamento nei piani del progetto.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake doveva essere uno dei primi giochi di Star Wars ad essere lanciato al di fuori del controllo di EA. I diritti di pubblicazione sono ora allo scoperto, consentendo a studi come Aspyr Media, Quantic Dream e Ubisoft di provare a realizzare un fantastico gioco di Star Wars.

Secondo le fonti di Bloomberg, il 30 giugno è stata mostrata una demo di Star Wars: Knights of the Old Republic ai partner di produzione di Lucasfilm Ltd. LLC e Sony. Mentre il team di sviluppo era entusiasta di questa fetta verticale, gli spari improvvisi di due dei i registi sono venuti subito dopo. La leadership ha spiegato allo staff in vari incontri che il progetto non era dove doveva essere e che era costato troppi soldi con poco da mostrare, motivo per cui lo studio ora è alla ricerca di un nuovo lavoro.

Fonti di Bloomberg suggeriscono anche che i capi dello studio hanno promesso una data di uscita non realistica per la fine del 2022, quando è più probabile che il gioco venga terminato nel 2025 se il lavoro continua al ritmo attuale.