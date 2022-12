Secondo quanto riferito, Fortnite è diretto in orbita con un crossover Dead Space il prossimo anno

Fortnite ottenere un crossover è come se il cielo fosse blu: è normale. The Doom Slayer è nel gioco ora, Marvel’s Hulk arriverà più tardi e potrebbe esserci anche una collaborazione con Dead Space nel prossimo futuro.

Questo è secondo un nuovo rapporto di Insider Gaming. Secondo le fonti del sito, Fortnite incontrerà il mondo di Dead Space il 23 gennaio 2023, pochi giorni prima del lancio del remake. I contenuti del crossover non sono stati condivisi, ma è facile immaginare cosa potrebbe comportare l’evento. Una skin di Isaac Clarke è un regalo, e non saremmo sorpresi se alcuni dei necromorfi caratteristici della serie si facessero strada anche nel battle royale. Ci sono già molti NPC e personaggi sparsi in tutta l’isola.

Dovremo attendere conferme ufficiali sul crossover Dead Space, ma è garantito che vedremo più collaborazioni di ogni tipo nel futuro di Fortnite. Il mio eroe accademico attraverserà ad un certo punto durante il capitolo 4, e ci sono molti personaggi che vogliamo vedere fare il salto. Un leaker ha anche affermato che nuove opzioni di movimento come la corsa sul muro e il doppio salto troveranno la loro strada in Fortnite alla fine.

Allo stato attuale, Fortnite Chapter 4 Stagione 1 ha molti nuovi contenuti da sfogliare. Se vuoi conoscere i migliori punti di atterraggio e punti caldi per iniziare la partita, ti abbiamo coperto. Dopotutto, è un’isola completamente rinnovata con nuove località da esplorare.

Per quanto riguarda Dead Space, la data di uscita del remake è il 27 gennaio 2023. È diretto su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC e i preordini sono ora aperti. Mentre il remake intende essere fedele al gioco originale, ci saranno alcune notevoli differenze. Uno di questi cambiamenti può essere sentito all’inizio del gioco: questa volta Isaac Clarke parla.